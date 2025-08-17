Fiesta Jira de Navia 2024: Dónde, Cuándo y Qué Esperar en Veiga de Arenas

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pinar de Veiga de Arenas volverá a acoger este domingo 17 de agosto una nueva edición de la popular fiesta asturiana conocida como la 'Jira de Navia'.

Se trata de una romería campestre que cuenta con más de un siglo de historia. Los romeros y todos los asistentes pasan el día con animación y distintas charangas, en una fiesta abirta a todas las edades, en un ambiente festivo.

La Jira de Navia es el 'plato fuerte ' de las fiestas de Nuestra Señora de La Barca y San Roque que se celebran estos días de verano en el municipio. La fiesta continúa por la noche en el centro de Navia con orquestas y discotecas móviles.

La gente suele llevar comida y bebida, incluida mucha sidra, para compartir, con mucha música tradicional asturiana y bailes regionales. La música continuará con el DJ Alejandro Martínez.

Ya más tarde, a las 22.45 horas, la fiesta se trasladará a la dársena del puerto para poner el broche final a las fiestas con actuaciones de Assia y de la orquesta Tango.