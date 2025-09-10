Las fiestas de San Mateo 2025 contarán con un "punto violeta" en la calle Eusebio González

Las concejalas de Políticas Sociales y Festejos, María Velasco y Covadonga Diaz, durante la rueda de prensa de este miércoles. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado la instalación, del 11 al 22 de septiembre, de un "punto violeta" en la calle Eusebio González Miranda, entre la plaza de la Catedral y Porlier, con motivo de las fiestas de San Mateo, un "instrumento de referencia en entornos festivos, diseñado para implicar al conjunto de toda la sociedad en la lucha contra la violencia hacia las mujeres".

El objetivo principal es "concienciar y prevenir las agresiones, las conductas y los actos violentos hacia las mujeres", según ha explicado la concejal de Políticas Sociales, María Velasco, que junto a la edil de Festejos, Covadonga Díaz, han presentado este miércoles las acciones en materia de igualdad, lucha contra la violencia de género y accesibilidad para las Fiestas de San Mateo 2025, destacando que "Oviedo es un municipio inclusivo y sus fiestas no pueden ser para menos"..

Según los datos facilitados por el Consistorio, el año pasado se atendieron en el "punto violeta" a 7.613 personas, de las que 4.306 fueron mujeres y 2.857 hombres. Seguridad Ciudadana confirmó entonces que no se registró ninguna agresión sexual ni violencia de género durante las fiestas.

Además del "punto violeta", por segundo año consecutivo, se instalará un punto de sensibilización en el recinto de La Ería coincidiendo con los conciertos del 16 y 19 de septiembre.

En materia de accesibilidad, el Tren de San Mateo realizará su primer viaje el 13 de septiembre con acceso prioritario para personas con necesidades sensoriales. En las salidas posteriores, el primer viaje se realizará sin música para evitar la sobrecarga de estímulos. Asimismo, coincidiendo con los conciertos del Día de América en Asturias se habilitará un espacio reservado en el recinto de La Ería para personas con movilidad reducida.

Según destacaron las ediles, la "gran novedad" de este San Mateo será el pregón subtitulado en tiempo real gracias a la colaboración de la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Auditiva de Asturias (Apada).