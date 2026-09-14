Figaredo (Vox) cuestiona que Asturias sea segura y cifra en un 270% el aumento de las agresiones sexuales

El diputado de Vox por Asturias, José María Figaredo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox por Asturias José María Figaredo ha cuestionado este lunes que el Principado sea "uno de los lugares más seguros de España", como ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en Mieres al inaugurar el nuevo cuartel de la Guardia Civil, y ha asegurado que las agresiones sexuales en Asturias se han multiplicado un 270% desde el año anterior a la llegada del PSOE al Gobierno autonómico.

Figaredo se ha pronunciado así, al ser preguntado por la agresión sufrida el pasado jueves durante las fiestas de San Mateo por Rubén Rosón Jorge Fernández. "Ha salido Adriana Lastra, ha salido Marlaska, todos ellos han hablado y lo han dicho: nuestras víctimas. ¿Y los ceutíes no son víctimas?", se ha preguntado el diputado de Vox.

"Hablan de nuestras víctimas y el resto de víctimas, ¿no les valen?. Es más, es muy curioso que hablan de nuestras víctimas pero a quien le han montado un escrache en la puerta de su sede en Oviedo es a Vox, a quien han amenazado con gritos guerracivilistas es a Vox, han ido unos tipos identificados y han dicho no pasarán como si estuviesen en plena Guerra Civil pero, ¿dónde vive esta gente?", ha dicho Figaredo.

En este sentido, ha cuestionado las declaraciones de Marlaska sobre la seguridad en Asturias y ha preguntado "cómo se atreven a decir que Asturias es un lugar seguro". Figaredo ha extendido sus críticas a la situación en Ceuta y ha rechazado que se pueda considerar "subjetivo" el miedo que, según ha señalado, padecen los ciudadanos de esta ciudad.

"¿Cómo se atreven a decir que España está tranquila? ¿Cómo se atreven a decir que el miedo que padecen en Ceuta es algo subjetivo? ¿Cómo se atreven a decirle a los ceutíes que hay que acostumbrarse a la nueva normalidad?", ha planteado.

El diputado ha trasladado esta cuestión a Asturias y ha asegurado que "también hay que acostumbrarse aquí a la nueva normalidad", en referencia "al incremento del 270% de las agresiones sexuales" que ha atribuido a los años de gobierno socialista. "También hay que acostumbrarse a eso y ellos vienen y hablan de nuestras víctimas. ¿Y el resto de víctimas no les valen?", ha añadido.

El diputado de Vox ha acudido a Mieres para denunciar una inauguración del cuartel de la Guardia Civil que dice "llega tarde, mal y nunca". "Yo no sé que viene aquí el gobierno y el ministro a darse golpes en el pecho y a celebrar, cuando es un gobierno que ha traicionado y abandonado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los españoles", ha dicho.

RESULTADOS DEL CIS

Preguntado por los resultados del último Barómetro del CIS, Figaredo ha manifestado que las encuestas electorales "siempre llevan una dirección y siempre tienen algún objetivo, sea incentivar el voto en una dirección, sea estimular el miedo en la otra" por ello ha incidido en que las mismas "no le preocupan".

"Lo que me preocupan son los españoles, las preocupaciones de los españoles, la vivienda que está robando el futuro a los españoles, la crisis económica en España, la inmigración con una España que progresivamente está siendo auténticamente invadida", ha añadido el diputado de Vox.

Ante este panorama Figaredo ha asegurado que el suyo es "el único partido que realmente está combatiendo la traición de este gobierno en todos los aspectos".