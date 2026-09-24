Figaredo (Vox) pregunta en el Congreso si la creación de la especialidad docente de asturiano es una prioridad

Archivo - El diputado de VOX, José María Figaredo, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de julio de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Asturias en el Congreso, José María Figaredo, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno sobre la modificación de la normativa estatal anunciada por el Ministerio de Educación para permitir la creación de una especialidad docente propia de "llingua".

La iniciativa llega después de que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, anunciara la reforma de la normativa que regula las especialidades del profesorado para eliminar la limitación que hasta ahora impedía reconocer como especialidad las lenguas españolas con protección legal que no son cooficiales.

Una vez modificado el marco estatal, corresponderá al Principado crear la especialidad, incorporarla a la docencia y convocar las plazas correspondientes, según ha explicado Vox en nota de prensa. El parlamentario de Vox ha preguntado al Ejecutivo si considera prioritario acometer esta modificación "frente a otras necesidades del sistema educativo" y ha reclamado conocer "qué estudios o informes técnicos avalan que la creación de una especialidad docente de asturiano mejorará la calidad del sistema educativo".

Asimismo, Vox quiere saber si el Gobierno ha analizado las consecuencias de la reforma sobre la organización del sistema educativo y ha preguntado*si ha valorado que pueda contribuir a "una mayor fragmentación del sistema educativo y de los cuerpos docentes a nivel nacional".