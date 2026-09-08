Figaredo (Vox) reivindica en Covadonda el "espíritu de Don Pelayo" y llama a recuperar el "espíritu de la Reconquista"

El diputado nacional de Vox, José María Figaredo, en Covadonga. - VOX

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Asturias, José María Figaredo, ha reivindicado este martes desde Covadonga el "espíritu de Don Pelayo" y el ejemplo de la Reconquista como respuesta a los problemas que, a su juicio, atraviesan actualmente Asturias y España.

"Tenemos que recuperar ese espíritu de Reconquista, volver a nuestras raíces y volver a garantizar una España en la que el bienestar y el futuro de los españoles estén asegurados. Ese es el camino que hoy volvemos a reivindicar desde Covadonga", ha afirmado José María Figaredo.

El diputado nacional ha participado en los actos con motivo del Día de Asturias en la Basílica de Covadonga, ha defendido que esta jornada "trasciende a Asturias" y recuerda "el espíritu de Don Pelayo, un espíritu de fuerza y de conquista" que "es hoy más necesario que nunca".

"Cuando las cosas parecen complicadas y difíciles siempre tienen solución si se busca con tesón, con organización y con una vuelta a las raíces, a los principios y a aquello que un día nos hizo grandes", ha afirmado.

El diputado de Vox ha vinculado ese mensaje con la situación de "invasión" que vive Ceuta, y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de anteponer los intereses de quienes entraron ilegalmente en España a los de los propios españoles.

"Mientras muchos niños vuelven hoy a la normalidad y empiezan el colegio, Ceuta continúa invadida, los niños tienen que ir allí con escolta al colegio, se necesita escolta incluso para hacer la compra, no se puede hacer vida nocturna porque la inseguridad es total. Mientras, tenemos un Gobierno traidor en España y en Asturias que siempre piensa en los derechos de los invasores y nunca se acuerda de los derechos de los españoles", ha denunciado.

También ha cargado contra el presidente del Principado, Adrián Barbón por su ausencia en Covadonga este 8 de septiembre. "Dice que no tiene el don de la omnipresencia. Es mentira, es cuestión de prioridades. Barbón nunca está donde se le necesita. Allí donde no tenga a los palmeros socialistas para arroparle, él no puede ir", ha señalado.

Figaredo ha recordado que los gobiernos socialistas son responsables del deterioro de los servicios públicos y de la pérdida de oportunidades para los españoles.