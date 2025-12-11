El fin de los fondos del Mecanismo de Recuperación supondrá una merma de 30 millones para Asturias, según Calvo

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha cifrado en 30 millones de euros la merma que supondrá el año que viene el fin de los fondos europeos Next Generation que vienen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En unas declaraciones a los medios tras participar en la asamblea de la CAC-Asprocon, Calvo ha señalado que el impacto este año ya es "muy importante", lo que obligará a buscar "nuevas líneas de financiación" en el próximo periodo de financiación europea y articular "fondos propios" para "mantener aquellas líneas de trabajo que han surgido" con esos recursos.

"Es verdad que aguantamos el presupuesto de inversión, por ejemplo en el ámbito de nuestra consejería, pero el mecanismo de recuperación, los fondos europeos ya suponen 30 millones de euros menos, con lo que va a haber líneas de trabajo que va a haber que sostener con nuevas líneas de financiación", ha asegurado Calvo.

En este sentido, ha insistido en que "no es tanto una preocupación", sino que es necesario "conseguir mantener aquellas líneas de trabajo que han surgido con los fondos europeos que han funcionado bien".