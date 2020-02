"Al final se convirtió en un instrumento de la Unión de Comerciantes" dice González sobre la Renta Social

Publicado 10/02/2020 13:36:08 CET

La regidora descarta ayudas directas para compras y apuesta por ofrecer posibilidades de una vida más digna

GIJÓN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha señalado este lunes que esperan cerrar "cuanto antes mejor" la negociación con Podemos-Equo Xixón sobre las ayudas que sustituirán el modelo de Renta Social que había, a lo que ha avanzado que no quieren mantener la entrega de dinero para compras en comercios y sí centrarse en que sirvan para que las personas puedan salir de su situación de vulnerabilidad y exclusión.

"Al final se convirtió en un instrumento de la Unión de Comerciantes y no de política social", ha remarcado González, en respuesta a los medios de comunicación sobre la negociación iniciada con Podemos-Equo, respecto a cómo se gestionó la Renta Social.

Sobre el que Podemos-Equo dijera que la convocatoria sería en abril, ha opinado que igual es que la coalición morada y verde tiene un modelo "muy cerrado", a lo que ha indicado que lo importante es ver qué se quiere hacer y luego cómo se va a articular. Eso sí, ha apuntado que se espera agilizar y no estar en diciembre resolviendo estas ayudas. "Cuanto antes mejor", ha puntado.

Respecto a una posible participación de nuevo en la gestión de la Renta Social de la Unión de Comerciantes, ha dejado claro que la política social la hace el Ayuntamiento, intentando, eso sí, que participe el sector social.

Ha insistido, en este caso, en que lo de dar ayudas a compras de productos es algo que no quieren mantener ya que hay informes "duros" de cómo se gestionó. Por ejemplo, ha citado que hubo personas a las que se les dio 6.000 euros y a otras nada porque no llegaron a tiempo a la ventanilla, con referencia a que se concedían por orden de llegada y no en función de la situación de vulnerabilidad.

Ha recordado, además, que el Tercer Sector estuvo en contra de este tipo de ayudas. También ha incidido en que lo negociado con Podemos-Equo para sacar adelante el presupuesto de 2020, que luego se abstuvo en la votación en el Pleno, fue definir una ayuda que sea "realmente efectiva" para que las personas puedan dejar la situación de vulnerabilidad.

Se ha preguntado, en este caso, si lo que se pretende con estas ayudas es perpetuar a estas personas en la exclusión y la vulnerabilidad o darles una oportunidad y mecanismo para tener otra posibilidad de tener una vida mas digna; a lo que ha mencionado cuestiones elementales como vivienda, empleo o formación para el empleo.

Para este objetivo, ha apuntado que el itinerario que se marque debe ir acompañado de ayudas, como pueda ser una aportación económica mientras se forman.

Con todo, ha insistido en que la negociación ya está iniciada, pilotada desde el Gobierno local por la concejala de Bienestar Social y Derechos, Natalia González, mientras que hubo que hacer cambios en Podemos-Equo ya que la iba a liderar Alba González, que dejó su cargo para asumir un puesto en el Ministerio de Igualdad. Pese a ello, ha confiado en que no se demore "en exceso" el cierre de la negociación.