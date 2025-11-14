Finaliza la instalación de 14 bases para contenedores de reciclaje y fracción resto en la zona rural

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos de Siero, Sonia Lago, ha visitado este viernes la finalización de los trabajos de instalación de 14 bases de hormigón para la instalación de baterías de contenedores aéreos de residuos tanto de reciclaje como de fracción resto.

La actuación ha contado con un presupuesto de 19.978 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Las obras han consistido en la construcción de una solera de hormigón sobre base de zahorra artificial. Asimismo, en diez de las ubicaciones se incluye la instalación de un elemento metálico sujeta-contenedores para los contenedores de 800 litros de fracción resto.

"Las bases se instalaron en lugares donde ya había contenedores, que hasta entonces estaban directamente sobre el terreno o en la cuneta de caminos y carreteras, lo que los hacía vulnerables al viento o a posibles golpes de vehículos. Con esta actuación, además, se resolvieron las dificultades que existían para su carga y vaciado por parte de los servicios de recogida de residuos", ha señalado la edil.