Finaliza la primera fase del saneamiento de Camina y Barreo

Final de obra - AYUNTAMIENTO DE CORVERA

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera fase del proyecto de saneamiento en los núcleos rurales de Camina y Barreo, en Cancienes (Corvera), ha concluido con las labores de reposición y renovación del asfalto, según ha informado el Ayuntamiento.

Se trata de una actuación que dota a esa zona de una red de recogida y conducción de aguas residuales domésticas. Los trabajos de esta primera fase, cuya inversión ha sido de alrededor de 141.000 euros, benefician directamente a las viviendas que hasta ahora carecían de conexión al sistema de saneamiento municipal.

La actuación también ha incluido la reposición de servicios afectados, la gestión de residuos y la limpieza de las cunetas de todo el camino de la primera fase. Esta nueva red está formada por cinco colectores principales y ramales, con más de 748 metros de tuberías, además de nueve acometidas y 26 pozos de registro. Se trata de una infraestructura necesaria para la mejora de la calidad de vida vecinal y del medio ambiente. Hasta ahora, los núcleos rurales de Camina y Barreo carecían de un sistema de saneamiento doméstico.

Con este proyecto, se ha garantizado la correcta recogida de las aguas residuales de 6 viviendas en Camina, 2 en Barreo y a una nave industrial, mejorando las condiciones ambientales y sanitarias.

Próximamente comenzarán las obras de la segunda fase, cuya inversión se valora en casi 313.000 euros, con lo que las obras de las dos fases ascienden a alrededor de 450.000 euros de inversión. La segunda fase del proyecto beneficia directamente a 15 viviendas de Camina. Se van a instalar 1.157 metros de colector de PVC; 16 conexiones de PVC y 36 pozos de registro. La nueva red partirá de la estación de bombeo de gas existente, donde han terminado los actuales trabajos. De esta manera, entre las dos fases se van a ver beneficiadas 23 viviendas y una nave industrial.