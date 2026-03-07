Búsqueda de la mujer que cayó al Río en San Martín del Rey Aurelio. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Finaliza sin resultados la búsqueda de la mujer que cayó al río Silvestre en San Martín del Rey Aurelio. Según ha informado el SEPA, está previsto que este domingo a primera hora se reanuden las tareas de rastreo.

El operativo de búsqueda que coordina el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha rastreado la zona a lo largo de la jornada de hoy hasta las 18:30 horas. En el dispositivo, dirigido por el Jefe de Zona Centro de Bomberos del SEPA desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en el Pozo Venturo, han tomado parte más de medio centenar de efectivos de bomberos con base en los parques de San Martín del Rey Aurelio, Mieres y La Morgal, Unidad Canina, Unidad de Drones, ERIE (Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias) de Salvamento y Búsqueda de Cruz Roja, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de San Martín del Rey Aurelio, Langreo y Alto Nalón, Policía Local y Guardia Civil.

Para primera hora de este domingo se espera reanudar las tareas de búsqueda con el Jefe de Zona Centro y efectivos de bomberos de los parques de San Martín del Rey Aurelio, Avilés, Cangas del Narcea, La Morgal, y Tineo, además de un miembro de la unidad de logística y un técnico de bomberos y la Unidad de Drones, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Alto Nalón y Comarca del Eo, la ERIE de Cruz Roja, la policía local y la Guardia Civil.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso este viernes a las 19:40 hora. En la llamada se indicó que la afectada se había caído al río y no la veían.