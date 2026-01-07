Finalizada la renovación del saneamiento del río Aranguín, en Pravia, tras invertir más de 893.000 euros

EBAR Vegadeo. - PRINCIPADO

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias concluyó la renovación del saneamiento del río Aranguín, en el concejo de Pravia, tras invertir 893.418 euros. Las obras han incluido la renovación de colectores, la mejora de los sistemas de canalización y la adecuación de distintos tramos para garantizar una mayor capacidad hidráulica y un funcionamiento más eficiente del sistema.

La actuación permitió conectar la localidad de Quintana al colector de Araguín, a través de una tubería de 250 metros, para lo que previamente ha sido necesario disponer de un aliviadero que lamina las aguas pluviales. También se han renovado cuatro tramos de colector, entre ellos el de Cañéu, que suman en total 856 metros de longitud.

El proyecto beneficia a 915 personas y ha incluido además el acondicionamiento del aliviadero de La Ponteveiga y las estaciones de bombeo de Selgas y Cañéu, para conectarlas a la red existente. Todos los vertidos recogidos son tratados en la depuradora del Bajo Nalón, en Soto del Barco.