Finalizan las obras de ampliación y desdoblamiento del colector general de la avenida de Viella en Lugones

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, visitaron este viernes el final de las obras de ampliación y desdoblamiento del colector general de la avenida de Viella en la glorieta de la avenida de la Constitución, en Lugones.

Los trabajos contaron con un presupuesto de 209.330 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Tal y como explicó el primer edil, en 2022 el Ayuntamiento urbanizó casi por completo la Avenida de Viella, desde la Avenida de Oviedo hasta el paso inferior de la A-66, renovando todos los servicios urbanos, entre ellos la red de colectores de saneamiento.

La única zona no intervenida fue la glorieta de intersección con la Avenida Constitución (denominada Boulevard de Lugones), ya reformada años antes. Sin embargo, los colectores antiguos de dicha glorieta, que no fueron sustituidos, no tenían capacidad hidráulica suficiente para dar continuidad a los caudales de aguas transportados. Como consecuencia, ante elevados caudales de agua de lluvia por fuertes precipitaciones, la red en esta zona hacia aguas arriba entraba en carga al no ser capaz de desaguar en la rotonda los caudales aportados, con los consiguientes problemas de inundaciones y desbordes que se producen en esta zona.

La actuación ejecutada consistió en la renovación de 221 metros de la red de saneamiento, con el objetivo de mejorar la capacidad hidráulica del sistema.

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.449 vecinos y 144 empresas. En 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.

Durante la visita, el alcalde destacó que " con esta actuación se resuelven los problemas de acumulación de agua que se producían en la glorieta y que afectaba a garajes y bajos. Se mejora el funcionamiento del sistema de saneamiento de Lugones". El proyecto de ampliación y desdoblamiento del colector general de la Avenida de Viella en la Glorieta de la Avenida de la Constitución en Lugones ha contado con un presupuesto de 209.330,48 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.