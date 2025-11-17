Finalizan las obras de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de Pola

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, han visitado este lunes el final de las obras de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de Pola de Siero.

La actuación ha contado con un presupuesto de 217.898,59 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El inmueble, construido en 1955, tuvo diferentes usos a lo largo de su historia, como oficinas del antiguo Mercado de Ganados, después de la Policía Nacional y finalmente albergó la Escuela de Adultos.

Tal y como recoge la memoria de la obra, con el paso del tiempo, el inmueble ha dejado de ser adecuado para cubrir las necesidades educativas actuales, motivo por el cual su actividad ha sido trasladada a una nueva ubicación. Asimismo, el deterioro progresivo de la edificación ha supuesto que ya no resulte útil en sus condiciones actuales.

Las obras recién finalizadas han consistido en la demolición completa del antiguo centro educativo y la posterior adecuación de la parcela como zona ajardinada. Para ello se ha procedido al retaluzado del terreno, empleando las tierras resultantes de la excavación, y a la posterior aportación de tierra vegetal e hidrosiembra para la creación de espacios verdes.