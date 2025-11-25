Finalizan las obras de renovación de los baños infantiles del CP Peña Careses

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Siero, Eva Iglesias, ha visitado este martes la finalización de las obras de renovación de los baños del área de Infantil del Colegio Público Peña Careses.

Los trabajos han contado con un presupuesto de 42.438,78 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La zona sobre la que se ha intervenido presentaba un deterioro que venía exigiendo una continua reparación en los últimos años.

Los trabajos ejecutados consisten en la renovación completa del baño infantil, lo que exigió inicialmente la retirada de puertas, desmontaje de los aparatos sanitarios existentes y demolición del alicatado, los tabiques interiores, el pavimento y la solera.

Una vez despejada el área se colocó una nueva solera y pavimento. Los tabiques interiores se han renovado en su totalidad para facilitar la instalación de unas cabinas sanitarias cuyas dimensiones están adaptadas a los niños. Además, se han instalado un inodoro y lavabo independiente para personas con movilidad reducida con un nuevo tabique. Las cabinas se han decorado con vinilos con motivos infantiles y se han ejecutado de forma que no supongan riesgo de atrapamiento de manos para los niños.

El baño dispone de dos inodoros infantiles y un baño completo para personas con movilidad reducida, en los que se han renovado tanto la instalación de saneamiento y fontanería. Además, hay un lavabo infantil triple. En cuanto a los acabados de paredes se ha enfoscado y alicatado, y en el suelo se ha colocado un gres porcelánico. Por último, se ha pintado el techo y se ha instalado una serie de accesorios complementarios tales como espejos o dispensadores de jabón, papel toalla y papel higiénico.