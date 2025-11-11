Finalizan las obras de reparación de varios desperfectos en la senda del Río Nora

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, a la finalización de los trabajos para corregir desperfectos en la Senda del Río Nora - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de Siero, Javier Rodríguez, acompañado por el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa, han visitado este martes la finalización de los trabajos para corregir desperfectos en la Senda del Río Nora a su paso por Pola de Siero, Granda y Lugones.

El proyecto ha contado con un presupuesto de 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa. Las actuaciones llevadas a cabo van desde la reparación de un tramo de senda de 25 metros de longitud a su paso por Colloto, hasta la construcción de carriles hincados y traviesas o la reconstrucción del firme de la senda y el talud contra el río.

Durante la visita, el primer teniente de alcalde ha explicado que estas actuaciones se suman a "otras mejoras" que por parte del Ayuntamiento se están haciendo en la propia senda y en los cauces del río Nora, bien por el convenio con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en limpieza de ríos o también con recursos municipales.