La firma de hipotecas en Asturias cae un 4,1% tras empeorar su evolución interanual en diciembre

Viviendas en construcción. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Asturias desciende un 4,1% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 17,4% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 683 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 23,1%.

En Asturias se prestaron 85,57 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en diciembre, un 3,06% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 20,9%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 974 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 115,47 millones de euros. De ellas, 38 fueron sobre fincas rústicas y 936 sobre urbanas.

De las 936 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en diciembre en Asturias, 683 fueron sobre viviendas; 4 en solares y 249 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 11 y en 15 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 133 hipotecas con cambios en sus condiciones, 107 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.421 préstamos sobre fincas en Asturias. De ellas 1.044 correspondieron a viviendas, 54 a fincas rústicas, 316 a urbanas y 7 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas se elevó en todas las regiones con La Rioja (+35,29%), Castilla - La Mancha (+30,61%) y Canarias (+29,06%) a la cabeza, salvo en Asturias con una caída del 4,07%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+60,54%), Canarias (+51,89%) y Navarra (+46,05%) anotando los mayores ascensos, y Murcia, (+7,05%), Madrid (+20,25%) y Aragón (+20,29%) en el lado contrario.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...