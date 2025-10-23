Firmado el acuerdo entre Principado y enseñanza concertada que los sindicatos ven sólo "como un punto de partida"

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha firmado este jueves un acuerdo con representantes de la enseñanza concertada para mejorar la calidad educativa del alumnado de estos centros, además de atender las reivindicaciones laborales y salariales del profesorado. Se trata del primer pacto de estas características que se suscribe en más de quince años y que los sindicados acogen sin demasiada satisfacción ya que aseguran que "es sólo un punto de partida" ya que no cumple sus expectativas.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha rubricado el documento, en representación del Gobierno de Asturias, mientras que por parte de la enseñanza concertada lo han hecho las dos patronales del sector: Educación y Gestión y CECE, así como los sindicatos OTECAS, USO y FSIE.

Si se ha mostrado satisfecha la consejera de Educación, Eva Ledo, que ha resaltado que el acuerdo se logrado en apenas mes y medio, después de cinco reuniones de la mesa de negociación.

"Llegar a un acuerdo a menudo implica que cada parte renuncia a alguna de sus exigencias para alcanzar un punto intermedio", dijo ledo, que destacó que "se ha conseguido un avance después de más de quince años" y califica el documento como "un buen pacto que abarca todo tipo de medidas reivindicadas".

LOS SINDICATOS NO ESTÁN SATISFECHOS

Por su parte los sindicatos han asegurado que este acuerdo es sólo un punto de partida para seguir negociando. El secretario de OTECAS, José Manuel Cueto, ha indicado que que es un acuerdo que no cumple todas sus expectativas.

"Evidentemente si da un paso hacia adelante sobre una mesa de negociación que como decía la consejera llevaba 14 años sin crearse, pero que hay una serie de demandas que no se están cumpliendo y que nosotros en el acuerdo", dijo Cueto.

Desde USO, Gonzalo Menéndez ha indicado que el sindicato considera que Eva Ledo "es una persona dialogante" y por lo tanto ellos seguirán luchanbdo por la reducción en la carga horaria mayores de 55 o las jubilaciones parciales, entre otras demandas. "Consideramos que esto es el primer paso, es decir, no cerramos las puertas a más negociaciones", destacó.

Más crítico ha sido el representante en Asturias del sindicato FSIE, José López Sela, ha indicado que "les parece que es un acuerdo realmente malo". "Pasamos de ser los profesores en España de la concertada con las peores condiciones de trabajo a volver a ser los profesores de la concertada con las peores condiciones de trabajo. Este acuerdo no nos mejora con ninguna comunidad autónoma e incluso no se peora con los compañeros de la pública", dijo.

No obstante añadió que si lo firman es porque después de 15 años, al menos, la Administración "se ha sentado, ha dejado de ningunear, porque no le ha quedado otro remedio, a los trabajadores de la concertada".

PRINCIPALES MEDIDAS DEL PACTO

Entre las principales medidas, destaca el incremento de la ratio de profesorado por unidad en la etapa de Infantil, que permitirá mejorar la atención al alumnado, contribuir a mantener el empleo y reforzar las plantillas docentes. Esta iniciativa comenzará a aplicarse a partir del curso 2026-2027, mediante la incorporación del crédito correspondiente en los presupuestos de cada año.

En el campo de atención a la diversidad, la consejería elaborará un estudio para establecer una dotación básica de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en los centros concertados, con el objetivo de garantizar una respuesta adecuada a las necesidades del alumnado.

En cuanto a la reducción de la carga burocrática, durante el próximo año se digitalizará el Documento de Organización de Centro (DOC), que recoge la planificación anual de los colegios y que debe remitirse a la Consejería de Educación.

En el ámbito salarial, el acuerdo contempla un incremento progresivo del complemento autonómico que percibe el profesorado, que se traducirá en 50 euros mensuales en 2026 y 30 euros adicionales en 2027, hasta alcanzar un aumento total de 80 euros mensuales.

También se suscribirá un nuevo acuerdo sobre la paga extraordinaria de antigüedad, correspondiente tanto a los centros ordinarios como a los de educación especial.