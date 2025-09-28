El Fiscal Superior entrega este lunes al Presidente de la Junta General la Memoria de la Fiscalía asturiana de 2024

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, entrega este lunes día 29 de septiembre al presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, la Memoria Anual de la Fiscalía de la comunidad autónoma relativa al año 2024. El acto de entrega tendrá lugar a las 11.00 horas, en el edificio de la Junta General.

La Memoria de la Fiscalía de Asturias resume la actividad del Ministerio Público y recoge la estadística sobre la evolución de la criminalidad en la región y un análisis de la misma. Su entrega al presidente de la Junta es el acto previo a la comparecencia del Fiscal Superior en el Parlamento asturiano, donde expondrá a los diputados (en una fecha aún por determinar) el trabajo de la plantilla de fiscales de la comunidad autónoma durante el último año, tal y como recoge el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.