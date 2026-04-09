La Fiscalía atribuye un delito de asesinato al hombre investigado por la muerte de su pareja en Langreo en 2025

Archivo - Juzgados de Langreo - JUAN VEGA/EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Langreo, sostiene que el hombre investigado por la muerte de su pareja en enero de 2025 en Sama de Langreo apuñaló a la mujer sin darle posibilidad de defensa y le atribuye un delito de asesinato.

Según informa el Ministerio Público, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Langreo, plaza número 2, ha celebrado este miércoles una comparecencia en la que el Fiscal ha tasladado al investigado sus imputaciones, conforme a lo recogido en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

Las acusaciones particulares y populares personadas en el procedimiento se adhirieron al escrito del Ministerio Fiscal. En el momento procesal oportuno se presentará el correspondiente escrito de acusación con la concreción de las penas solicitadas.

La Fiscalía sostiene que, durante la noche del 31 de enero de 2025, el investigado y la víctima, K.C.G., se encontraban en el domicilio común de Sama de Langreo, donde también residían los hijos menores de ella. Sobre las 22.30 horas, tras iniciarse una discusión motivada por los celos, el hombre se volvió muy agresivo y, después de que la mujer intentara huir del portal para pedir auxilio, la persiguió con un cuchillo, la alcanzó, la arrastró y le asestó varias puñaladas en distintas partes del cuerpo, causándole la muerte.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato recogido en el artículo 139 del Código Penal.