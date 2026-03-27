Fiscalía denuncia al jefe de Explotación de Pajares por un delito contra la seguridad en el trabajo

Archivo - Estación invernal de Valgrande-Pajares, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha presentado ante el Tribunal de Instancia de Lena una denuncia contra el Jefe de Explotación de la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares al apreciar indicios de un delito contra la seguridad en el trabajo en el desempeño de su actividad profesional.

Según han explicado desde Fiscalía, la denuncia es consecuencia de unas diligencias de investigación desarrolladas por después de que el director de la estación trasladara al Fiscal el pasado 26 de febrero unos hechos que, a su juicio, podrían ser constitutivos de infracción penal. Esa comunicación incluía otros supuestos que, una vez analizados, la Fiscalía entiende que no son delictivos.

La Fiscalía asturiana, con carácter provisional y sin perjuicio de lo que se desprenda de la investigación judicial, considera que el 7 de abril de 2024, una incidencia producida en el telecabina de la estación, con dos trabajadoras de las instalaciones en su interior, generó un riesgo de descarrilamiento del teleférico.

El Fiscal entiende que este episodio se produjo como consecuencia del incumplimiento de las inspecciones previas de seguridad exigidas, pese a que el Jefe de Explotación había confirmado verbalmente su realización, circunstancia que, de acreditarse, podría ser constitutiva de infracción penal.

Las dos trabajadoras lograron abandonar el habitáculo y detener la maniobra. El Ministerio Fiscal entiende que el denunciado podría haber incurrido en un delito contra la seguridad en el trabajo del artículo 316 del Código Penal.

OTROS HECHOS DENUNCIADOS

La denuncia presentada en Fiscalía por el director de Valgrande-Pajares se dirigía contra la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias, contra la Consejera de la misma y la Directora General de Deportes y de la Actividad Física en relación con hechos que, a juicio del denunciante, podrían comprometer la seguridad en la explotación de las instalaciones de transporte por cable de la estación.

No obstante, tras analizar los hechos denunciados, y a excepción de los relacionados con la concreta actuación del Jefe de Explotación el 7 de abril de 2024, la Fiscalía entiende, por un lado, que estos se enmarcan en un conflicto de carácter laboral y organizativo, sin que se describa un riesgo concreto y específico para la seguridad de los trabajadores o usuarios, por lo que carecen de relevancia penal.

Por otro lado, en relación con unas incidencias producidas durante el desarrollo de unas pruebas técnicas de funcionamiento realizadas en un telesilla de la estación en noviembre de 2025, que el eventual peligro generado afectaría únicamente a las instalaciones de Valgrande-Pajares, sin que conste que se encontraran personas expuestas a riesgo directo. En consecuencia, consideran que carece de relevancia penal, sin perjuicio de que, en caso de haberse producido daños materiales relevantes por imprudencia, estos pudieran dar lugar a responsabilidades de otra naturaleza.