La Fiscalía pide 14 años, 11 meses y 29 días de cárcel para un acusado del intento de asesinato de su pareja

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una condena de 14 años, 11 meses y 29 días de prisión para un procesado por un delito de asesinato en grado de tentativa a su pareja en julio de 2023 en Oviedo.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un procesado por intentar matar a su pareja en julio de 2023 en Oviedo. La vista oral está señalada para este martes, 26 de noviembre, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado (1978) mantuvo una relación de pareja con la víctima, con la que convivía en Oviedo y que, sobre las 07.20 horas del 15 de julio de 2023, sorpresivamente, cuando ambos se encontraban en la vivienda, el procesado, sin que conste que hubiera ocurrido ningún incidente extraordinario, decidió acabar con la vida de la mujer, que se encontraba descansando en el dormitorio.

Así, con intención de matar a la víctima, entró la habitación con una navaja táctica de punta filada, 9 centímetros de longitud y 3 centímetros de ancho y le asestó dos cuchilladas. La primera de ellas le alcanzó en la pierna izquierda y la segunda, en el pectoral izquierdo.

La víctima consiguió salir de la casa, con el arma todavía incrustada en el cuerpo, y llegar a la calle para pedir auxilio, gritando: "que me va a matar, que me mata, llama a la Policía, que me va a matar, que me mata, que me mata".

El procesado salió tras ella, intentado que volviera a la casa. La mujer fue socorrida por una persona que se encontraba en las inmediaciones. La víctima ha renunciado a las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle por estos hechos. Le han quedado como secuelas una cicatriz lineal en la cara anterior del hemitórax izquierdo y otra en el tercio inferior de la pierna izquierda.

El procesado se encuentra en situación de prisión provisional acordada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Oviedo, que le impuso además la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros, a su domicilio y cualquier lugar donde se encuentre, así como de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello hasta la finalización del procedimiento mediante una sentencia firme.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa y concurren las circunstancias agravantes de razones de género y de parentesco.

Por ello, solicita que se condene al procesado a 14 años, 11 meses y 29 días de prisión, con inhabilitación absoluta; prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante un periodo superior en 8 años al de la pena de prisión que se le imponga en sentencia, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente, aunque no se encuentre en él; prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo de tiempo; y libertad vigilada durante 8 años.

Igualmente, pide el abono de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice al Sespa por los gastos médicos ocasionados, más los intereses legales correspondientes.