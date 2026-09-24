Fiscalía pide archivar provisionalmente la causa por el accidente en la mina Tyc Narcea

Archivo - Mina de TYC Narcea en Vega de Rengos, Cangas del Narcea. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado al tribunal de instancia el sobreseimiento provisional de la causa abierta por el accidente ocurrido en la Mina de Tyc Narcea, en Vega de Rengos (Cangas del Narcea) en el pasado mes de noviembre en el que fallecieron dos trabajadores.

Así lo ha anunciado el Fiscal Superior del Principado, Gabriel Bernal, durante su intervención en el Acto de Apertura del Año Judicial.

Bernal se ha referido a los dos accidentes mineros, en Cerredo y Cangas del Narcea, respectivamente, y el derrumbe de una nave en construcción en Coaña y ha indicado que continúan trabajando para llegar a la verdad.

"Los procedimientos penales por lo sucedido en Cerredo y Coaña continúan en fase de instrucción, por lo que entenderán que no ahonde en los mismos. Con relación al de Cangas del Narcea, ocurrido en el mes de noviembre, les adelanto que la Fiscalía ha solicitado al tribunal de instancia el sobreseimiento provisional de la causa, al concluir que el trágico accidente se produjo de forma inesperada e impredecible y que no fue debido a una infracción de normas de prevención de riesgos laborales ni a una actividad imprudente", ha dicho Bernal.

Ha añadido que "todo ello, sin perjuicio de que las familias de los fallecidos puedan reclamar civilmente ante la jurisdicción social".

El accidente se produjo el 21 de noviembre por un hundimiento a un kilómetro y medio de la entrada de la mina. Dos trabajadores perdieron la vida.