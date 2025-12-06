Fiscalía pide prisión provisional sin fianza para el joven detenido por cuatro robos en gasolineras

Archivo - Varios surtidores en una gasoliera, foto de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del joven detenido por los cuatro robos con violencia e intimidación cometidos en estaciones de servicio de Oviedo, Gijón, Mieres y Riaño.

Según ha indicado la Fiscalía, el detenido está acusado, en esta fase inicial del procedimiento y sin perjuicio de lo que se determine durante la instrucción, de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación. El Ministerio Público justificó la solicitud de prisión provisional al considerar que existía riesgo de reincidencia delictiva.

El arresto del sospechoso se produjo el pasado jueves tras una persecución por la autovía Minera desde Mieres hasta Langreo, donde finalmente fue interceptado por la Policía Nacional.

El joven, de 22 años, había cometido previamente un robo a punta de pistola en una gasolinera de Gijón y, según las investigaciones, habría perpetrado otros asaltos en estaciones de servicio de La Corredoria (Oviedo), Mieres y Riaño (Langreo).