La Fiscalía pide prórroga de prisión para el hombre que asfixió a un amigo tras una pelea en 2023 en Valdés

AVILÉS 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, ha solicitado este lunes a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, la prórroga de la prisión provisional dictada contra el acusado de matar a un hombre, al que asfixió cuando intentaba defenderse de una agresión suya previa, en Valdés en febrero de 2023, según ha informado el Ministerio Público.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valdés dictó el 27 de febrero de ese año un auto por el que acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado.

El Ministerio Fiscal sostiene que, en la madrugada del 25 de febrero de 2023, el acusado (1975) y la víctima, de 28 años, amigos, se encontraban en el domicilio del primero, en Trevías, Valdés. En un momento dado, la víctima empezó a ponerse nervioso, diciéndole al acusado "me has traicionado, me has traicionado", y comenzó a lanzar y romper objetos. El acusado intentó tranquilizarlo sin éxito y para ello llamó por teléfono varias veces al padre de la víctima, el cual no dio importancia a las llamadas, cortándose las mismas.

La víctima continuó arrojando objetos en el domicilio y comenzó a agredir al acusado, propinándole patadas, puñetazos y golpeándole en la cabeza con un objeto de metal, al tiempo que le decía que lo iba a matar. El hombre impidió al acusado abandonar la vivienda, lo empujó al interior de una habitación y le golpeó con una botella de vino en la cabeza, comenzando ambos a forcejear y agredirse mutuamente, resbalando y cayendo al suelo.

En ese momento, el acusado, con la finalidad inicial de defenderse del ataque que estaba sufriendo por parte de la víctima, le rodeó el cuello con su brazo y apretó fuertemente, maniobra que mantuvo hasta que comprobó que había dejado de moverse, provocando de esta manera su asfixia mecánica por estrangulamiento.

El hombre falleció entre las 07.30 y las 08.00 horas. El acusado se excedió en defenderse de la agresión sufrida previamente, recurriendo a un medio de respuesta desproporcionado con ánimo de acabar con su vida, lo que efectivamente consiguió.

Tras los hechos, el acusado llamó a la Guardia Civil solicitando el envío de una ambulancia, salió a la calle y contó lo ocurrido a los agentes que acudieron al lugar. El acusado sufrió varias lesiones. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio del artículo 138.1 del Código Penal. Concurre la eximente incompleta de legítima defensa y la atenuante de confesión.

Y solicita que se condene al acusado a 7 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la medida de libertad vigilada durante 5 años. Costas.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice con 100.000 a cada uno de los padres del fallecido y con 20.000 euros a su hermano, más los intereses legales correspondientes.