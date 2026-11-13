La Fiscalía solicita hasta 47 años de cárcel para el principal acusado de explotar a menores tuteladas en Oviedo

Archivo - Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona. Cárcel de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la condena de doce hombres acusados de integrar un grupo criminal desmantelado en Oviedo dedicado a prostituir y agredir sexualmente a menores de edad que se habían fugado de los centros de protección en los que residían.

Según el escrito de conclusiones provisionales presentado ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, la red operó desde el verano de 2023 hasta al menos el mes de marzo de 2024. Durante este periodo, el principal acusado, de origen maliense, acogía en su vivienda a las adolescentes tuteladas tras fugarse de sus centros de acogida y, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, concertaba citas para encuentros sexuales con compatriotas y amigos mayores de edad a cambio de dinero o drogas. Igualmente, el acusado procedente de Mali mantuvo relaciones sexuales con varias de las adolescentes.

El Ministerio Fiscal señala en su escrito que las víctimas son seis menores que tenían entre 13 y 17 años en el momento de los hechos. Los encuentros se llevaban a cabo en distintos domicilios de Oviedo, donde algunos de los acusados llegaron a comportarse de forma violenta con las adolescentes.

Los doce imputados proceden de Mali, Senegal, República Dominicana, Venezuela, Camerún, Guinea y Ghana. Entre los delitos que les imputa el Ministerio Público destacan los delitos de agresión sexual a menores de 16 años, favorecimiento continuado de la prostitución de menores, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

La Fiscalía solicita penas individuales que alcanzan hasta los 47 años de cárcel en el caso de uno de los acusados senegaleses y 30 años y medio de prisión para el acusado maliense. Para los diez procesados restantes se reclaman diversas penas de prisión por delitos de agresión sexual y favorecimiento de la prostitución.

El Ministerio Fiscal solicita para todos los encausados la prohibición de aproximación a menos de 200 metros de las víctimas y de comunicación con ellas durante periodos de entre 6 y 13 años, junto con medidas de libertad vigilada de hasta 5 años e inhabilitaciones para el derecho de sufragio pasivo.

En concepto de responsabilidad civil, se requiere que los procesados indemnicen a las seis víctimas con cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros.