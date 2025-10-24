La Fiscalía solicita la condena de un acusado por intentar cazar en el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa

Archivo - Ejemplar de osa reproductora junto a su osezno en el Parque Natural Las Ubiñas-La Mesa. - FAPAS - Archivo

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la condena de un hombre acusado de intentar cazar en el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, una zona considerada de distribución potencial del oso pardo, oculto bajo un pasamontañas y portando un rifle con silenciador, según informan fuentes del Ministerio Fiscal. La vista oral está señalada para el próximo lunes 27 de octubre a las 12.00 horas en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que a las 21.00 horas del 23 de marzo de 2022, el acusado, nacido en 1973, se encontraba en el MUP Tomos, en la parroquia de Nimbra (Quirós), dentro de la Reserva Regional de Caza de Somiedo, con el objetivo de realizar prácticas cinegéticas sin permiso. Para evitar ser descubierto, el acusado llevaba un pasamontañas y un rifle con silenciador, un método prohibido. No consta que cazara ninguna pieza.

El acusado posee licencia de armas de tipo deportivo, de escopetas de caza y de caza automática, y es socio de una sociedad de cazadores. La zona donde pretendía cazar forma parte del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, designada como área de distribución potencial del oso pardo por Decreto 9/2002, de 24 de enero, especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría "En peligro de extinción".

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito intentado relativo a la protección de la fauna, conforme al artículo 335.2 y 4, en relación con los artículos 16.1 y 62 del Código Penal, concurriendo la agravante de disfraz.

El Ministerio Fiscal solicita que el acusado sea condenado al pago de una multa de 3 meses y 29 días con una cuota diaria de 30 euros (3.570 euros), a la inhabilitación especial para cazar durante 11 meses, así como al comiso del rifle y al pago de las costas procesales correspondientes.