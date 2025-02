FMSS hará una intervención individualizada a personas mayores solas y estudiará que compartan casa con jóvenes

Una quinta parte de los 980 encuestados tiene un sentimiento de soledad

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha anunciad este jueves que la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) va a implementar medidas a resultas de los datos de la encuesta telefónica sobre soledad no deseada a personas mayores de 80 años.

Así lo ha indicado durante la presentación de los resultados de la Encuesta Telefónica a personas mayores en el Distrito Centro, en el Salón de Recepciones municipal.

Pendás se ha referido, como caso de soledad no deseada, al hallazgo de un hombre de edad avanzada muerto en su casa, donde convivía con su esposa, de 80 años, sorda y que se encontraba en estado crítico. Ha indicado, al respecto, que, en principio no tenía vínculo con los servicios de la Fundación Municipal de Servicios Sociales ni con sus proyectos para combatir la soledad no deseada.

Ha apuntado, asimismo, que le consta que tenía relación con una asociación debido al problema de dificultades auditivas que tenía. Unido a ello, ha trasladado las condolencias de parte de la Fundación y del Ayuntamiento a su familia, en este caso una sobrina que fue quien descubrió la situación.

"Me parece un drama lo de la soledad no deseada", ha remarcado Pendás, quien ha señalado que será uno de los objetivos prioritarios de la Fundación. Ha dejado claro, sobre este asunto, que desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales va a estudiar este caso.

En cuanto al proyecto para combatir la soledad no deseada en las personas mayores de Gijón, ha explicado que dio comienzo en 2022, poniendo el foco en la detección de situaciones de vulnerabilidad y fragilidad de las personas mayores residentes en Cimadevilla, Centro y Laviada, aunque actualmente se trabaja con todo Gijón.

Sobre la encuesta telefónica, ha señalado que estuvo dirigida a las personas mayores de 80 años que viven solas y a personas mayores de 80 años que están acompañadas de otra persona, también mayor de 80 años, al objeto de conocer sus situaciones y, posteriormente, poder realizar las intervenciones y apoyos que se consideren más adecuados.

En total, se han realizado 980 encuestas telefónicas sobre un universo estimado de 3.370 personas mayores de 80 años. Entre los objetivos de la encuesta se encuentran los de obtener un estudio cuantitativo de la soledad no deseada, estudiar el nivel de soledad en las relaciones sociales que pueden experimentar estas personas mayores, conocer en profundidad cómo viven la soledad, sus vivencias, sentimientos y reflexiones, y tener acceso a una gran cantidad de datos e información que nos facilitará las posibles actuaciones posteriores.

De los resultados del estudio, se observa que un 71,8 por ciento de las mujeres viven solas, en una proporción muy superior a la de los hombres de este rango de edad, y muestra mayores signos de soledad, así como mayores necesidades de ayuda en su actividad diaria.

Asimismo, una quinta parte de los encuestados tiene un sentimiento de soledad y un once por ciento se encuentra en una situación especialmente vulnerable por su falta de vínculo con la comunidad.

También se pudo constatar que la media de edad de las personas acompañantes se sitúa en los 82 años. Además, casi la mitad de las personas encuestadas no cuentan con ayudas externas para su día a día, a pesar de que tienen necesidades de apoyo en las tareas del hogar, limpieza, gestiones y trámites.

Otro dato es que un 77 por ciento necesita alguna ayuda para las actividades básicas de la vida diaria, siendo su mayor demanda que se les facilite cuidados domiciliarios cuando están en situación de convalecencia.

Con base a estos datos, la FMSS va a iniciar un contacto telefónico con las personas mayores que han contestado afirmativamente a la pregunta de si deseaban establecer contacto con una trabajadora social de su barrio (16%) y se va a diseñar una intervención individualizada con cada una de estas personas.

También se abordará la situación de las personas que han manifestado sentirse solas, a través de su canalización a los distintos recursos y prestaciones que ofrece la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Como ejemplo, ha puesto los centros sociales de personas mayores, donde se puede proporcionar una cita personalizada a cada una de estas personas y acorde a las necesidades individuales de cada una de ellas.

En el caso de quienes necesiten ayuda para la realización de las tareas básicas diarias, les darán a conocer el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), el de Teleasistencia y el del catering que proporciona la Fundación.

COMPARTIR CASA

También ha aprovechado para avanzar que quiere volver a estudiar poner en marcha un programa por el que personas mayores ponen a disposición de jóvenes una habitación en su casa, de forma que los primeros puedan combatir la soledad no deseada y los segundos puedan encontrar un lugar donde vivir.

Para el edil, es una especie de intercambio, de beneficio recíproco de las personas mayores que viven solas, que puedan en algún momento tener en su domicilio una habitación disponible y las zonas comunes disponibles para un joven estudiante que tiene difícil acceso a una vivienda, para un alquiler, para que puedan compartir.