La FMSS impulsará en 2026 la primera Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal de Asturias

GIJÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha avanzado este lunes que el próximo mes de enero comenzarán las reuniones para definir la primera Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal de Asturias.

Una norma "pionera", según el edil, que se elaborará bajo la coordinación de la Dirección General de Alcaldía, junto a áreas municipales, entidades y técnicos de accesibilidad, y que viene a reforzar el compromiso del Ayuntamiento con una ciudad "sin barreras".

Así lo ha indicado durante la reunión del Consejo Sectorial de Personas. El objetivo es que esté lista "lo antes posible", ha apuntado el edil, quien ha insistido en que "Gijón debe ser una ciudad que elimine todas las barreras, visibles e invisibles, para toda su ciudadanía".

Pendás ha explicado que el próximo mes de enero se celebrará una reunión informativa con las Direcciones Generales, para después comenzar los encuentros con las áreas municipales e ir incorporando de forma inmediata al órgano redactor a las entidades y asociaciones vinculadas a la discapacidad a través de la Comisión de Accesibilidad de CERMI Asturias, junto con Es Retina.

Ha destacado, también, que la futura ordenanza abordará la accesibilidad desde una visión integral, incorporando no solo los aspectos urbanísticos y físicos, sino también la discapacidad cognitiva y psicosocial. "Este es un paso decisivo para Gijón", ha asegurado.

"Desde que asumí la Concejalía hace un año, hemos tenido claro que la accesibilidad no puede depender de medidas aisladas, sino de un marco estable, coherente y con visión de futuro", ha sostenido Pendás.

Sobre la redacción de esta ordenanza ya hubo un trabajo previo -proyecto ordenanza 2018- que arrancó en la anterior legislatura y que se tomará como referencia, junto con la ordenanza aprobada en la ciudad de Zaragoza en 2023, un texto referente en accesibilidad universal en el contexto nacional.

"Queremos una ordenanza útil, realista y participada, que responda a las necesidades de quienes viven la discapacidad cada día y convierta a Gijón en un referente de accesibilidad e inclusión", ha apuntado Pendás.

Desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) se ha resaltado que este proyecto refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y la plena participación de todas las personas en la vida de la ciudad.