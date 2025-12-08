Forma Antiqva pone música barroca al documental sobre los sastres Campal en el FICX

Archivo - Forma Antiqva - FORMA ANTIQVA - Archivo

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conjunto de música barroca Forma Antiqva ha puesto su sello sonoro al documental 'La imperfección y la paciencia', estrenado en el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). La película, filmada en el histórico taller de los hermanos Campal, recorre más de un siglo de tradición textil a través de tres generaciones de sastres artesanos.

El documental refleja desde la mesa de corte hasta la puntada final, abordando la mecanización extrema, la pérdida de calidad en la ropa y la desaparición del factor humano en la fabricación. Inspirada en las ideas de William Morris, la obra reivindica al sastre como artesano y artista, destacando la atención, la paciencia y la imperfección.

La música del último disco de Forma Antiqva, De sópitu, acompaña la narrativa visual, subrayando la belleza del trabajo manual y el legado humano de la familia Campal. A pesar de compartir apellido, el director Álex Zapico no mantiene parentesco con los músicos Aarón, Pablo y Daniel Zapico.