Foro Asturias nombra a Adrián Pumares candidato a la Presidencia del Principado

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Comisión Directiva de Foro Asturias ha nombrado este sábado, a Adrián Pumares como candidato a la Presidencia del Principado durante el V Congreso de la formación que se desarrolla en Oviedo.

De este modo, el actual portavoz de Foro en la Junta General y renovado secretario general será el candidato a las elecciones autonómicas de 2023 con el objetivo puesto en "Asturias, lo primero".

Según indican desde el partido, la reelegida presidenta Carmen Moriyón ha sido la encargada del anuncio, afirmando que desde ahora se ponen a trabajar "con ilusión renovada y las pilas cargadas para presentar a los mejores candidatos y candidatas en los concejos".

"Tengo tanta confianza en Adrián que no me cabe la más mínima duda de que él es quien debe encabezar esa candidatura, ya me lo habéis oído muchas veces. Por su trabajo, por su perfil, por su forma de ser. Adrián merece ponerse ya manos a la obra para conformar ese equipo ganador y sabe que va a encontrar, en la Comisión Directiva y en esta Presidenta, todo el apoyo que pueda necesitar", afirmó la recién ratificada presidenta de Foro.