Foro defiende que deje de pagarse la ORA mientras comercios y hosteleros estén obligados a cerrar

GIJÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón Pelayo Barcia ha abogado este viernes por suspender el pago de la ORA durante el tiempo que duren las restricciones sanitarias que obligan a cerrar a muchos comerciantes y hosteleros.

Barcia, que ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación, ha apuntado que si la ORA se concibió para permitir la rotación de aparcamientos y favorecer así la actividad comercial y hostelera, ahora, con el 80 por ciento de los establecimientos cerrados, no tiene lógica mantener este sistema de pago.

"Parece una incongruencia que pueda tocarse el parquímetro y no cualquier prenda u objeto en las tiendas que aplican medidas de prevención anticovid o que el Principado recomiende no salir de casa y haya que hacerlo para cambiar el ticket", ha indicado.

Sobre esto último, ha señalado que, aunque existe una aplicación de móvil, existe aún una brecha digital que impide a muchas personas usar este servicio.

De la misma forma, se ha referido a los abonos deportivos, ya que se obliga al cierre de todas las instalaciones deportivas, con lo no se debería cobrar a los usuarios-abonados del Patronato Deportivo Municipal (piscinas, golf, etc.) por algo que no pueden disfrutar, a su juicio.

"Consideramos que, aunque no sea un confinamiento obligatorio, las recomendaciones del Gobierno del Principado de quedarnos en casa deberían venir acompañadas del resto de medidas municipales que se adoptaron en marzo y que todos los partidos vimos adecuadas", ha defendido el edil 'forista'.