Foro defiende que solo la Policía pueda multar a los coches sin sello ambiental y no los controladores de la ORA

Publicado 20/02/2020 12:57:30 CET

Pelayo Barcia quiere que se aclare si la limitación para aparcar es solo en el horario regulado

GIJÓN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón Pelayo Barcia ha advertido de que la Ordenanza de Movilidad debe dejar claro el papel de los controladores de la ORA y limitarlo solamente a denunciar a los vehículos que no la hayan pagado y no a otros asuntos, como puede ser el estacionar sin distintivo medioambiental.

En concreto, pedirán que se deje claro que si un vehículo estaciona sin distintivo ambiental en una zona regulada deberá ser la Policía Local quien ponga la denuncia por la carencia del citado distintivo, según una nota de prensa de Foro.

Además, enmendarán la Ordenanza para matizar que un vehículo que no pueda tener distintivo medioambiental y, por tanto, no pueda obtener el ticket de la ORA, no sea doblemente sancionado, es decir, por no tener el sello ambiental y por no tener el ticket en zona azul.

También quieren que la Ordenanza aclare que las plazas de estacionamiento regulado se considerarán como tal exclusivamente en las fechas y horarios que exista dicha regulación (del color que sea), pudiendo así, los vehículos sin distintivo aparcar en la actual zona azul los domingos, los sábados por la tarde y en general fuera del horario de la ORA.