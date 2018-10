Foro exige al presidente crear "condiciones adecuadas" para evitar el "apagón aéreo" que padece Asturias

Publicado 24/10/2018 15:17:10 CET

"Foro no olvidó nunca a Alcoa y nos hemos sentido muy solos en nuestra advertencia", dice Leal

El portavoz de Foro en la Junta General del Principado de Asturias, Pedro Leal, ha exigido este martes al presidente autonómico, el socialista Javier Fernández, que su Ejecutivo ofrezca "condiciones adecuadas" para evitar el "apagón aéreo" que padece actualmente la comunidad, con siete rutas canceladas en los últimos tiempos.

"Debería hacer el mayor de los esfuerzos por que Asturias esté bien conectada, lo mismo que están otras comunidades vecinas como Cantabria o el País Vasco", ha apuntado, reclamando "condiciones adecuadas para favorecer la libre concurrencia y la competitividad entre las distintas aéreas, tanto las compañías tradicionales, como las 'low cost', buscando el equilibrio en esa oferta".

Las comunicaciones han sido, de hecho, uno de los ejes del discurso del portavoz de Foro en su intervención durante la segunda sesión del Debate de Orientación de Política General, aprovechando para criticar a Gobierno de Pedro Sánchez por "disfrazar" de AVE el trazado en Asturias pero "no es el AVE del que disfrutan el resto de las comunidades". "Es un tren de 'altas prestaciones' pero eso no es alta velocidad, es otra cosa", ha reprochado, alertando que el ancho ibérico en la Variante de Pajares "va a convertir Asturias en un gueto ferroviario".

También crítico ha sido con la negativa del Ejecutivo central a "eliminar los peajes de las autopistas que penalizan a los asturianos" en sus conexiones con Madrid, mencionando la AP-66 (Campomanes-León) y la AP-6 (Villaba-Adanero).

El anuncio de cierre de las plantas de Avilés y A Coruña de la multinacional Alcoa ha sido otro asunto destacado por el diputado de Foro, incidiendo en que su formación llevaba tiempo reclamando una reforma estructural de los costes energéticos y advirtiendo de los riesgos para las industrias electrointensivas. "Foro no olvidó nunca a Alcoa y nos hemos sentido muy solos en nuestra advertencia", ha apuntillado.

"La política energética la define un Gobierno en el BOE. No vale ahora eludir responsabilidades, debido a no haberlas solicitado usted al Gobierno de turno de Madrid", le ha dicho Leal a Javier Fernández.

Pedro Leal, que también ha advertido del riesgo para Asturias de la descarbonización exprés, ha lamentado las tasas de actividad y ocupación del Principado y se ha referido a la política fiscal de Asturias para asegurar que es "claramente deslocalizadora", reiterando su exigencia de supresión del Impuesto de Sucesiones.

Entre otros asuntos, además, Foro exige "medidas urgentes para la conservación del medio ambiente natural" de la comunidad, desde la prevención de incendios a la producción hortofrutícola, pasando por el control del lobo.

Igualmente, ha reprocha al Principado que haya desaprovechado la potencia turística de los aniversarios de los 1.300 años del Reino de Asturias, el centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga y los cien años del origen del actual Parque de Picos de Europa.

El portavoz de Foro, asegura que Asturias "va a menos" en los siete años de Gobierno de Javier Fernández, quien "no quiere dar explicaciones de su gestión porque no ha hecho nada".

Con todo, Pedro Leal sostiene que Javier Fernández "ha fracasado" y "no se le ve motivado". "No nos haga perder el tiempo a los demás, no nos dé más lecciones de moralina, no nos despache con estos sermones. Deje paso a alguien que tenga más ganas de trabajar: Al señor Martínez, a la señora Carcedo, al señor Lastra", le ha dicho al presidente.