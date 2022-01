Foro no apoyaría "ahora mismo" una propuesta de reforma, "incluya o no la oficialidad"

OVIEDO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, ha indicado este miércoles que "no votaría a favor" de una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que se presentase "ahora mismo", independientemente de que "incluyese o no incluyese la oficialidad", argumentando que "el marco del debate es más amplio" y no se han negociado "el resto de propuestas" que su formación ha puesto sobre la mesa.

Pumares ha remarcado, al término de la reunión de Junta de Portavoces, que no considera el "género epistolar" con "filtración" como "la mejor fórmula para alcanzar acuerdos y para construir consensos".

En relación con "las prisas" en otras formaciones para cerrar ese acuerdo de reforma estatutaria, el diputado de Foro insiste en que "no cuadran" con haber abierto la negociación hace "escasamente cuatro meses", en el ecuador de la legislatura.

"Foro Asturias ya puso sobre la mesa las bases de esa negociación en el mes de octubre", remarcó, apuntillando que las cartas en respuesta a sus propuestas las han recibido "tres meses después".

Adrián Pumares sostiene que la reforma del Estatuto es "importante" para el Principado de Asturias pero matiza que "no es la única reforma necesita Asturias".

Así, cree que "no tiene sentido" querer construir una comunidad autónoma "mayor de edad" mientras sigue contando con "una desventaja competitiva enorme" por "unos impuestos que son mucho más altos" que en otras comunidades.