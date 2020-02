Foro pide igualar las restricciones de vehículos de alquiler a los de particulares para no lastrar la economía

El grupo 'forista' propone que se pague en las Zonas de Aparcamiento Vecinal

GIJÓN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha avanzado este miércoles nueva enmiendas que su formación va a presentar al proyecto de Ordenanza de Movilidad, de la que ha criticado que su carácter prohibitivo en demasía.

Entre las propuestas, está el que, según una nota de prensa de Foro, la Ordenanza no debe penalizar la actividad económica, por lo que creen que las normas para los usuarios de vehículos de alquiler, como bicicletas, patinetes o coches, o de empresas o autónomos, deben ser exactamente las mismas que para los vehículos privados.

Como ejemplo, Barcia ha citado el caso de las bicicletas de alquiler y la aparición del término jurídicamente indeterminado 'Turista', que en el fondo trata de decir 'Arrendatario de bicicleta compartida', al cual se le exige cosas diferentes que a los ciclistas en general.

También preocupa a Foro que el registro de bicicletas sea obligado para las empresas o para los repartidores autónomos, así como la obligación de portar la 'matricula' para bicicletas, y no para los particulares.

A juicio de Foro, esto esconde "veladamente" una intención de controlar y sancionar con mayor énfasis a estos conductores que a los que utilicen bicicletas particulares o no registradas.

ZONAS DE APARCAMIENTO VECINAL

Además, propondrá que, en los casos de creación de zonas de aparcamiento vecinal a iniciativa de los propios vecinos de una zona, es establezca que el sistema de participación exigido, que está "poco claro" en la Ordenanza, a parecer de Foro, sea de, al menos, un 50 por ciento de los vecinos empadronados en la zona.

Y en el caso de que se establezca como Zona de Aparcamiento Vecinal, Foro propondrá que, al contrario de lo que dice el proyecto de Ordenanza, no sean plazas gratuitas, sino que paguen al menos lo que paga un residente en la zona azul.

Además, Barcia se ha quejado de que la Ordenanza no da ventajas, como ocurre en otras ciudades, a los Vehículos de Alta Ocupación. En este punto, ha incidido en que, aunque la ordenanza los menciona y dice que la Junta de Gobierno 'Podrá' excluir de las restricciones de tráfico o de estacionamiento a estos vehículos, entienden que, especialmente durante los primeros años, se debe flexibilizar a estos vehículos, especialmente a los que no tengan pegatina, pero vayan altamente ocupados.

Por otro lado, desde Foro animan al Ayuntamiento a dar ejemplo y que los eventos municipales sean los primeros en ser declarados zonas de bajas emisiones.

Se aplicaría en caso de eventos promovidos directamente por el Ayuntamiento o indirectamente, que tengan ayuda económica municipal, se realicen en suelo municipal y sean de gran afluencia de público. Esto obligaría a que todos los vehículos de la organización, y de los contratistas de esta, accedan con vehículos con el distintivo 0 o ECO.

Foro, incluso, asegura que la Ordenanza se inmiscuye en situaciones pertenecientes a la esfera privada de las personas. La ordenanza, según Barcia, establece la prohibición para los peatones de correr o saltar por las calles (39.3) o incluso obliga a que los peatones esperen el autobús dentro de las marquesinas (39.4), "hechos de imposible control salvo que se coloquen cámaras en toda la ciudad", ha incidido.

PROYECTO PILOTO

Al margen de estas enmiendas, cabe recordar las propuestas anunciadas para la realización de una Prueba Piloto a finales de 2020 de la limitación de aparcar en zona ORA a vehículos sin sello ambiental, o la realización de una Consulta a los Gijoneses en 2022 de las medidas, que quieren que se apliquen progresivamente. También desean conocer el Plan de Movilidad en paralelo a la tramitación de la Ordenanza de Movilidad .

A estas se suman el que quien tenga prohibido circular que no pague la viñeta, así como que las motos sigan sin pagar ORA, que las sanciones por no llevar pegatina puedan ser conmutables por cursos/charlas medioambientales*, que las restricciones en el estacionamiento solo puedan aplicarse en las horas de la ORA y no en los fines de semana o de noche.

Asimismo, piden aclarar el papel de los controladores de la ORA, de forma que solo pueda sancionar la Policía por no tener el sello ambiental y, en ningún caso, que puedan multar por este motivo y a la vez por no tener ticket de la ORA, ya que será imposible sacarlo para esos vehículos sin pegatina.