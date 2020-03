Foro, PP y Vox buscan el respaldo del Pleno para instar al Gobierno a que llegue el AVE a la ciudad

GIJÓN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Foro, PP y Vox en Gijón llevarán al próximo Pleno una iniciativa conjunta para instar al Gobierno central a que garantice que la infraestructura ferroviaria que una Pola de Lena con los principales municipios asturianos se acondicione para el paso de trenes de alta velocidad en ancho estándar, respetando la directiva europea de líneas de alta velocidad en tramos urbanos.

"Pedimos que la línea ferroviaria que llegue a Gijón sea de alta velocidad, igual que las de Málaga, Valencia o Barcelona; las soluciones técnicas para conseguirlo las aportarán los técnicos", ha defendido el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, que ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa, acompañado por los portavoces municipales de PP y Vox.

"No es de recibo y nadie lo entendería, que se inviertan 4.000 millones de euros en una infraestructura que no sirviera a sus objetivos: conectar Asturias con el resto de la Península", ha señalado.

Por este motivo, ha recalcado que el Ayuntamiento de Gijón no se puede quedar "de brazos cruzados mientras la presidenta de Adif --Isabel Pardo de Vera-- se permite decir a la ligera que a Gijón van a seguir llegando los mismos trenes que ahora", ha recalcado, con referencia a que, según esta, el AVE solo llegará a Pola de Lena.

En la proposición, se recuerda que entre Gijón y Pola de Lena se ha estado estudiando, durante los últimos doce años, la ejecución de un pasillo en ancho internacional -el propio del AVE-, así como otras mejoras y renovaciones. De todas las actuaciones previstas para este tramo se ha ejecutado el 0,1 por ciento de los 296 millones prometidos, según el texto de la iniciativa plenaria.

"No pretendemos, por tanto, pedir nada que no nos corresponda o que no haya estado en la planificación prevista desde hace 20 años, como es disponer de las mismas infraestructuras que o bien ya son una realidad, o bien están próximas a finalizarse en el resto del país; como la llegada del AVE al País Vasco (con su Y incluida entre las tres capitales), a Málaga, a Valencia, a Galicia, a Zaragoza o a Sevilla", recalcan los tres grupos en su proposición plenaria.

Asimismo, inciden en que la necesidad de inversiones en la Red de Cercanías no puede sustituir a la importancia de la llegada de la alta velocidad a los municipios asturianos más poblados, y que juntos concentran más del 50 por ciento de la población del Principado.

"No resulta aceptable que una infraestructura en la que yacen 3.000 millones de euros públicos solo sirva para llevar la alta velocidad a Pola de Lena, dejando a más de la mitad de la población asturiana a las puertas de un medio de transporte que ha servido para cohesionar a buena parte del territorio español, y que resulta clave para una región aislada geográfica, comercial y políticamente", claman.

En el escrito, reiteran que la inversión en Cercanías, "necesaria y urgente, no puede ser una coartada para no acometer los compromisos que el Estado tiene pendientes con Asturias, y que pasan, ineludiblemente, por la llegada de la alta velocidad ferroviaria a sus dos municipios más poblados".