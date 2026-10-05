Foro ve "esperada" la convocatoria electoral y acusa al PSOE de ser responsable del problema de vivienda

Archivo - El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares. - FORO ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha considerado este lunes que la convocatoria de elecciones generales anticipadas anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era "lo esperado" y ha acusado al PSOE y a sus socios de ser los "principales responsables" del problema de acceso a la vivienda en España y Asturias.

En un comunicado enviado a los medios este lunes, Pumares ha señalado que Sánchez "alargó más de lo debido un Gobierno agónico e inoperante, incapaz siquiera de presentar Presupuestos Generales del Estado". Asimismo, ha criticado que el presidente pretenda ahora presentarse como "el único capaz de resolver el problema de la vivienda".

Foro Asturias ha anunciado además que convocará una Comisión Directiva extraordinaria y urgente para "tomar las decisiones oportunas" ante la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.