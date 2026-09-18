Francisco Rodríguez califica como "uno de los actos con mayor significado" de su vida la concesión del Mérito Civil

El presidente del Principado, Adrián Barbón, coloca la distinción al presidente de Industrias Lácteas Asturianas (Ilas-Reny Picot), Francisco Rodríguez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Industrias Lácteas Asturianas (Ilas-Reny Picot), Francisco Rodríguez, ha afirmado este viernes que la distinción con la Orden del Mérito Civil concedida por el rey, Felipe VI, ha supuesto "uno de los actos que mayor significado" han tenido para él a lo largo de su vida profesional. En un acto institucional celebrado en la sede de Presidencia del Principado de Asturias, en Oviedo, el empresario ha expresado su gratitud a los presidentes asturianos que han propuesto y avalado la concesión de esta distinción.

En su intervención, Rodríguez, acompañado por autoridades e invitados, ha asegurado que el desarrollo de su trabajo en Asturias no ha sido ajeno al "viento favorable" que ha sentido a la hora de recorrer el camino a lo largo de varias décadas. En un discurso con reflexiones sobre el pasado y el futuro, Rodríguez ha dedicado unas palabras al ámbito rural al manifestar su deseo de que sus palabras llegaran al campo, al que se debe.

A la hora de abordar la situación empresarial de Ilas-Reny Picot, el presidente de la compañía ha prometido emplear "todas las fuerzas" para mantener el crecimiento de la firma. En esta línea, ha abogado por mantenerse al día "cuidando el olfato" como cualidad esencial en la gestión, al tiempo que ha señalado que percibe la necesidad de mejorar las tecnologías sin desecharlas. En cuanto a los retos de futuro, ha expresado la necesidad de contar con recursos financieros, rememorando las palabras de Napoleón sobre que las guerras se ganaban con "dinero, dinero y más dinero". Asimismo, ha recurrido a una cita atribuida a José Cosmen sobre "las 'cuatro H' necesarias en la actividad profesional: humildad, humanidad, honestidad y humor".

El empresario ha remarcado que no se puede soñar con crecimientos importantes si se carece de un buen equipo humano. En este sentido, ha ensalzado el talento y el compromiso de los profesionales de la región, remarcando que "la lealtad del asturiano es y será siempre su mejor virtud".

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha abierto el acto recordando que la distinción concedida por el Rey Felipe VI fue solicitada a propuesta suya con el aval y la firma de todos sus predecesores en el cargo. A su juicio, el reconocimiento distingue "una vida dedicada a la excelencia en todos los ámbitos".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha resaltado la figura del empresario cangués como un perfil caracterizado por su "defensa del trabajo en equipo y su vocación de sumar", buscando siempre "las vías del acuerdo, del consenso y de la colaboración". Asimismo, ha valorado su capacidad para industrializar el occidente asturiano y crear "una auténtica familia" en la factoría de Anleo (Navia).

"Esta comunidad está y estará por mucho tiempo en deuda con él", ha afirmado Barbón, quien ha subrayado la apuesta de Rodríguez por el futuro y el progreso de Asturias, su compromiso con la emigración al frente de la Fundación Archivo de Indianos y el patrocinio del Foro de Comunicación Escuela. "Hoy celebramos la historia, el carácter y los méritos de una persona emprendedora y comprometida con esta tierra", ha enfatizado.