Frente Amplio se reivindica como alternativa a la derecha y a la "izquierda tibia"

Presentación en Mieres de la candidatura del Frente Amplio por Asturias al Congreso y Senado. - FRENTE AMPLIO ASTURIAS

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio por Asturias ha presentado este jueves en el pozo Santa Bárbara de Turón (Mieres) su candidatura a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con la que aspira a convertirse en una fuerza "decisiva" no solo frente a la derecha y la ultraderecha, sino también frente a la "izquierda tibia".

El cabeza de lista al Congreso, Juan Ponte, ha marcado distancias con la derecha y con "esa izquierda tibia que se mimetiza o que imita a la derecha privatizando recursos y servicios públicos". Ponte ha destacado que el Frente Amplio puede actuar como "un vector que corrige esas desviaciones de derechas del Partido Socialista", aunque ha subrayado que la candidatura tiene un proyecto político propio. "Tenemos un proyecto de país", ha afirmado, antes de advertir de que "hoy día no hay medias tintas. No podemos ser tibios. Hay que elegir".

Entre las prioridades de ese proyecto ha situado el acceso a la vivienda, el coste de la cesta de la compra y el empleo digno. En materia de vivienda, ha reclamado el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución y ha calificado de "absolutamente inmoral" que este bien se haya convertido en un objeto de especulación en lugar de garantizarse como un derecho.

"No nos merecemos vivir en zulos. Queremos más palacios del pueblo", ha reivindicado el candidato, que ha defendido la necesidad de situar las necesidades cotidianas de la mayoría social en el centro de las políticas públicas.

Por su parte, la candidata al Senado, Antona Luengo, ha destacado que han tenido que transcurrir cinco décadas desde 1977 para que las fuerzas de izquierda vuelvan a concurrir unidas en una candidatura. "No tenemos miedo porque cuando nos unimos somos capaces de darle la vuelta a cualquier tortilla", ha señalado.

Luengo ha asegurado que el Frente Amplio "va a por la cartera del Ministerio de Vivienda". También ha destacado que irá al Senado "a abrir ventanas y a sacudir alfombras", y ha reclamado su reforma para convertirlo en una verdadera Cámara de representación autonómica y ha defendido la supresión del peaje del Huerna.