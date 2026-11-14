Frente Ampliu Asturies apela al voto de la mayoría social asturiana para impulsar un cambio valiente

Frente Ampliu Asturies protagoniza un acto de campaña en Langreo. - FRENTE AMPLIU ASTURIES

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Ampliu por Asturies ha iniciado la campaña electoral este sábado con un acto político en el mercado de La Felguera, en Langreo. El cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Juan Ponte, y la candidata al Senado, Antona Luengo, han apelado al voto de la mayoría social asturiana para impulsar un cambio valiente y frenar el avance de las fuerzas conservadoras.

Ponte ha reivindicado las conquistas sociales alcanzadas tras estos años de gobierno de coalición progresista, gracias a la presencia de sus compañeros al frente de ministerio clave como el de Traajo, Consumo o Infancia, o en Asturias con la gestión de Ovidio Zapico en Vivienda como Consejero.

"Nuestras propuestas son propuestas progresistas de cambio, de transformación social y valientes, como hicimos en los ministerios de Sumar actualmente al Frente Amplio, subir el salario mínimo interprofesional de manera continuada, la reforma laboral, los ERTE, que fueron la herramienta que permitió que en España no hubiera despidos masivos, mejoras en pensiones o en sanidad".

Además, el candidato al Congreso ha subrayado la dimensión global de la candidatura al remarcar que "votar al Frente Ampliu es votar a Lula en Brasil, votar al Frente Amplio es votar a Die Linke en Alemania y votar al Frente Amplio es votar a los demócratas socialistas en Estados Unidos".

Por su parte, Antona Luengo ha puesto el foco en la movilización popular para cerrar el paso a la derecha. "Pues hoy por fin arranca la campaña, la campaña electoral y la arrancamos con muchísima ilusión. Efectivamente somos pueblo y el pueblo va a ser quien derrote al eje PP-Vox. Para eso estamos aquí, para eso está Frente Amplio", ha señalado la candidata al Senado.

Luengo ha enfatizado que la opción de Frente Ampliu asegura la consolidación de los derechos sociales. "El voto a Frente Amplio garantiza más izquierda en el gobierno y por tanto devolver las políticas públicas al pueblo y a la gente y a la clase trabajadora".