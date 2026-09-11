FSA-PSOE rechaza los discursos de odio y defiende el diálogo y la tolerancia tras la agresión en San Mateo

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La FSA-PSOE ha condenado la agresión ocurrida durante las fiestas de San Mateo de Oviedo y ha trasladado su apoyo a las personas agredidas.

Los socialistas asturianos han calificado los hechos de "agresión intolerable" y han reclamado que sus autores sean puestos "a disposición de la justicia a la mayor brevedad".

La FSA-PSOE ha rechazado asimismo cualquier forma de violencia y los "discursos de odio" y ha defendido los valores del "diálogo y la tolerancia" en una sociedad democrática.