La FSA-PSOE respalda el 29N y contrapone el modelo socialista a la "coalición de fondos buitre"

Archivo - El secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga. - PSOE - Archivo

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Luis Ramón Fernández Huerga, ha defendido este lunes el adelanto de las elecciones generales anunciado por el presidente Pedro Sánchez para el 29 de noviembre, y ha asegurado que los españoles deberán elegir entre el modelo del PSOE y "la alianza entre la derecha y la ultraderecha, de esa coalición de fondos buitre que lo que buscan es el miedo, el retroceso y la pérdida de derechos sociales".

En unas declaraciones remitidas a los medios, Huerga ha asegurado que España llega a estas elecciones "después de una legislatura en la que España ha incrementado el empleo, se han incrementado los derechos y la protección social".

El modelo del PSOE, ha dicho, "apuesta por reforzar los servicios públicos, por dar respuesta a las necesidades de la mayoría social, por incrementar salarios y por incrementar pensiones".

Por ello entiende que "la decisión está entre apoyar a quien defiende a una mayoría social y en apoyar a quien defiende a una minoría privilegiada".