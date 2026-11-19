El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, antes de impartir una conferencia organizada por Llana Consultores y Caja Rural de Asturias, en el Club de Regatas de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha advertido este jueves, en Gijón, de que si se quiere llevar a cabo una reforma de las pensiones debe pensarse "con cuidado que es lo que queremos" y ha apostado por rebajar unas pensiones que cree que son "de las más generosas".

Para él, lo deseable, aunque lo considera "muy difícil", es reducir un poco la generosidad de las pensiones para destinar más recursos a otras cosas.

"Si una mayoría de los españoles quiere solo pensiones, pero con trenes cada vez peores, pues tendrá que ser así", ha llamado la atención, en respuesta a los medios de comunicación, antes de impartir la conferencia 'Odisea 2027: Mapa para navegar la incertidumbre y encontrar oportunidades en la economía que viene', organizada por Llana Consultores y Caja Rural de Asturias, en el Club de Regatas.

De la Fuente, a este respecto, ha señalado que en España tenemos un sistema público de reparto, pero luego también un segundo y tercer pilar que son privados de capitalización, que "son pequeñitos, pero existen", por que ve "bastante absurdo" el discurso de capitalizar las pensiones.

"Entre capitalización y reparto, yo creo que no hay una opción realista al reparto", ha opinado, a lo que ha explicado que, para pasar a un sistema de capitalización se necesitaría una generación que siga pagando las pensiones de sus padres y que empiece a ganar para pagar la suya en el futuro. "Esto como que no", ha señalado.

A esto ha sumado que, en el reparto, los pensionistas son accionistas de España, o sea, que tienen un "trocito" de la economía española, mientras que detrás que en un sistema de capitalización son accionistas de las empresas que hayan escogido a los gestores de sus fondos.

"Hay más riesgo", ha asegurado, a lo que ha apuntado que no tiene claro que la capitalización sea mejor en general, aunque no ha visto con malos ojos un poco de capitalización como complemento de lo anterior, ya que se puede meter un componente extranjero en una cartera que ahora no tienen los pensionistas.

En cualquier caso, ha opinado que los partidos no difieren demasiado en la práctica, ya que todos han votado en su momento a favor de la última reforma del sistema de pensiones y ninguno quiere hacer "nada que moleste a los pensionistas, que son muchos votos en todo", ha recalcado.

Ha señalado, al tiempo, que la Seguridad Social, en sentido amplio, todos los años necesita una inyección, ahora mismo del orden de 60.000 millones al año, para complementar el pago de las prestaciones contributivas, a lo que ha remarcado que eso va a crecer "más rápido en el futuro".

"Destinar tantos recursos a complementar la Seguridad Social nos deja sin recursos en otras áreas", ha insistido, lo que ha contrapuesto con la falta de partidas para infraestructuras, hospitales o colegios.

"El sistema de pensiones que tenemos es de los más generosos del mundo", ha resaltado, al tiempo que ha indicado que la ratio entre la primera pensión y el último sueldo en España es del orden de 75 por ciento, mientras que en Alemania es un 40 y pico por ciento. A esto ha sumado que el Estado da una rentabilidad sobre las cotizaciones "muy alta", por encima del crecimiento que el país podría soportar.

FALTA DE VIVIENDA

Preguntado por las deducciones de hasta 5.000 euros en IRPF para la nueva adquisición de viviendas que propone el Gobierno asturiano, De la Fuente ha considerado que este tipo de medidas lo más probable es que genere "precios más altos antes que a más casas", al estimular la demanda con una oferta estancada, según él.

A su juicio, el problema es la falta de oferta, por lo que cree que estaría mejor gastar ese dinero buscando formas de hacer más fácil y más económica la construcción.

Por otro lado, De la Fuente ha indicado que llevamos unos años de crecimiento "sorprendentemente robusto en situación complicada", si bien ha atribuido parte mérito a "serie de vientos de cola que ayudan bastante".

Dicho esto, ha incidido en que hay una sensación de que la parte de los impulsos se está "agotando", también por la retirada de los fondos europeos y por la propia situación internacional e incertidumbre política. De ahí que haya considerado especialmente importante que se hagan bien los deberes.

Sobre los retos del país, ha recalcado que la situación de la política española no ayuda al crecimiento, a lo que ha abogado por un clima "mucho más extendido y abierto al diálogo y a la búsqueda de amplios consensos para hacer reformas estructurales". Algo que no se ve ahora entre los grandes partidos.

También ha señalado que se precisa un consenso sobre en qué queremos gastar los recursos disponibles "y sabiendo que los tenemos que pagar nosotros", ha apostillado.

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Acerca de la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, ha opinado que los salarios, al final, no se suben por decreto, sino que deberían ir por detrás de un aumento de la productividad.

Sin embargo, en España en los últimos años ha subido "muchísimo" el SMI, a lo que ha insistido en que no debería seguir subiendo mucho más rápido que la productividad. A mayores, ha remarcado que está llegando a acercarse al salario más frecuente, además que llamar la atención sobre que hay sitios donde el SMI te da poder vivir muy bien y hay otros donde no te da para nada.

En cuanto a las reformas que ve necesarias, ha citado, en primer lugar, la educativa. Ha apostado, en este caso, por quitar la clase de religión y la de ciudadanía y ha agregado que el resto del currículo debería "ser bastante más estable". "No podemos dejar que cosas accesorias impidan que el sistema esté bien diseñado para que la gente aprenda", ha defendido.

Por este motivo, ha insistido en que sería muy importante tener una reforma dentro del plan educativo, aunque ha destacado que se está avanzando "bastante bien" en la FP Dual, que era muy necesaria su reforma. "Hasta que esté bien implantada y funcione bien, pues tenemos trabajo", ha advertido, al tiempo que ha apuntado a la dificultad de encontrar empresas que estén dispuestas a formar a todos los alumnos.

También la universidad necesita "una vuelta importante", según De la Fuente. En su opinión, ahora mismo está más diseñada para proteger a los que están dentro, para que den servicio bueno a la sociedad.

Se ha referido, en términos similares, a la función pública, que cree que necesita una reforma, porque está más pensada para los funcionarios que para dar servicio a los ciudadanos.

Otra reforma necesaria, también, es la fiscal. Eso sí, ha de que ser "bien pensada y no la conexión de partes que hemos tenido en los últimos años". Además, se precisa, a su juicio, la reforma de la Cámara Autonómica, que "ha vuelto a quedar en el tintero".

De la Fuente ha recalcado que hay bastantes reformas estructurales que habría que hacer, pero se necesita un consenso básico entre los grandes partidos.

En cuanto a un posible cambio de Gobierno tras las elecciones del próximo día 29, ha indicado que primero habrá que ver si este es positivo o negativo, con función a lo que haga y cómo responde la oposición.

Ha reiterado, a este respecto, en la necesidad de recuperar la capacidad de diálogo y de forjar grandes consensos en temas de interés nacional.