Las fuertes lluvias provocan numerosas incidencias en Avilés

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Avilés estuvo marcado en la tarde y noche de este domingo 16 de noviembre por intensas lluvias que cayeron, generando múltiples incidencias en distintos puntos del municipio y una intensa actividad por parte de los servicios de emergencia y la Policía Local.

Los primeros avisos comenzaron a recibirse a las 21.17 horas, tanto a través de los agentes en servicio como de llamadas de la ciudadanía. Ante el incremento de los incidentes, el Comisario Jefe de la Policía Local contactó a las 21.43 horas con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.

Poco después, a las 21.54 horas, se estableció un puesto de mando coordinado desde las dependencias de la Policía Local. En la coordinación participaron el responsable de la Unidad Operativa de Servicios y los concejales Manuel Campa (Desarrollo Urbano y Económico) y Pelayo García (Servicios Urbanos). Este centro de operaciones quedó constituido oficialmente a las 22.17 horas.

A las 22.11 horas, el SEPA notificó la activación de una alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos debido a lluvias intensas, con precipitaciones acumuladas de hasta 30 milímetros en una hora y validez hasta la medianoche del 17 de noviembre.

Durante toda la noche se sucedieron las llamadas por incidencias en numerosas vías, entre ellas las avenidas Conde de Guadalhorce, Lugo, Portugal y Victoria Kent, así como las calles Cervantes, Cuba, del Muelle, del Prado, Quirinal, Reblinco, Doctor Severo Ochoa, Fernando Morán, José Cueto, Llano Ponte, Pruneda, Rivero y Valdés Salas.

Para reforzar la atención de los incidentes, a las 22.15 horas se decidió mantener activo al personal del turno de tarde de la Policía Local y ampliar el servicio del turno de noche hasta las 12.00 horas del día siguiente, duplicando los efectivos disponibles, según ha informado el Ayuntamiento.

Entre los incidentes más destacados se registraron inundaciones en garajes, calles y bajos comerciales de la calle Conde Real Agrado, José Cueto, Llano Ponte, Valdés Salas, Glorieta del Niemeyer y Travesía del Cristal. A las 23.41 horas, los Bomberos intervinieron en el aparcamiento del Centro Niemeyer por acumulación de agua, y pasada la medianoche acudieron también a una vivienda en Travesía del Cristal, 11 por entrada de agua al interior.

A las 00.14 horas, el SEPA actualizó la situación meteorológica a nivel amarillo por lluvias hasta las 12.00 horas del 17 de noviembre. Sin embargo, las precipitaciones persistieron y, a las 00.25 horas, volvió a acumularse agua en la calle Llano Ponte, entre las calles La Libertad y Las Artes, donde se desplazaron equipos de Urbaser para labores de limpieza y drenaje.

A las 02.00 horas se mantenía el corte de tráfico en varias vías: avenida de la Siderurgia, calle del Muelle, calle Eduardo Carreño, calle Llano Ponte y Curva Cristalería. Se recomendó asimismo evitar circular por la avenida de Lugo, especialmente en el tramo de la Curva Cristalería.

Durante toda la noche permanecieron activos los equipos de Policía Local, Bomberos de Asturias, Urbaser y Aguas de Avilés, manteniéndose además comunicación constante con la Guardia Civil por si fuera necesaria su intervención. La situación se fue estabilizando gradualmente con el descenso de las lluvias a primeras horas de la madrugada.