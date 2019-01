Del Fueyo, sobre si optará a ser candidato a la Alcaldía: "No tengo decidido a día de hoy si me voy a presentar"

Publicado 14/01/2019 13:39:04 CET

GIJÓN, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Xixón sí Puede (XsP) y secretario general de Podemos Xixón, Mario Suárez del Fueyo, ha adelantado este lunes, en declaraciones a Europa Press, que hasta este mismo viernes o sábado no tomará una decisión sobre si se presentará a las primarias para optar a encabezar la candidatura de la formación morada en los próximos comicios locales.

"No tengo decidido a día de hoy si me voy a presentar", ha apuntado, para señalar después que está valorando qué es lo más conveniente para el partido y para el proyecto "colectivo" que quieren instaurar en Gijón, que es generar un cambio en el Ayuntamiento liderado por la izquierda.

Así lo ha señalado después de que el que fuera edil de XsP David Alonso dimitiera meses después de su otra ex compañera, Verónica Rodríguez, y de que otra de las actuales concejales, Estefanía Puente, haya mostrado públicamente su descontento con la organización del partido.

Del Fueyo, en este sentido, ha apuntado que Alonso tomó la decisión de fundar otro partido, Por Gijón, del que el secretario general de Podemos Xixón no ha querido opinar. "Ya no está en Podemos", se ha limitado a indicar sobre el ex edil.

En cuanto a Puente, ha señalado que esta hace una crítica al funcionamiento de la organización, algo que ya le había manifestado en algún momento anterior.

EL CANDIDATO "MÁS ADECUADO"

El dirigente local de Podemos, a este respecto, ha reconocido que estas dos cuestiones han contribuido, "relativamente", a su incertidumbre acerca de presentarse o no a las primarias. Para él, debe encabezar la lista la persona "más adecuada".

Con todo, ha dejado claro que tiene que ser entre todos donde se trate de resolver estas desavenencias. De hecho, el asunto se abordará en el Consejo Ciudadano de este lunes desde distintos puntos de vista, pero sin olvidar, según él, que "por encima de las personas hay un proyecto colectivo", ha asegurado respecto a lograr el cambio en la ciudad.

En este Consejo se tratará de ver las posibles soluciones "momentaneamente y a más largo plazo", además de dar a conocer el calendario de las primarias, que arranca este miércoles con la preinscripción de las candidaturas hasta el próximo día 19.

En cuanto a este calendario, entre el 22 y el 26 será la solicitud y concesión de avales, mientras que el 27 y 28 se procederá a la confirmación de candidaturas e inscripción de las listas. Ya el 29 se publicarán las candidaturas definitivas y las votaciones, tanto telemáticas como presenciales, serán del 1 al 5 de febrero. Un día después tendrá lugar el recuento.

Preguntado si algo ha tenido que ver en el descontento de Alonso y Puente, ha defendido que ha estado cuatro años construyendo el partido y aunando diferentes sensibilidades.

Sobre esta última, ha indicado que esta nunca le ocultó internamente las discrepancias que podía tener con la organización, aunque cree que esos problemas que plantea es mejor ponerles remedio desde dentro, ya que desde fuera es "muy difícil" al airearlo.

PERSONAS "TÓXICAS"

En cuanto a la crítica de Puente de que hay personas "tóxicas" en Podemos, ha descartado que él sea una de ellas. No obstante, ha confesado que supone que las habrá, pero como en todos los partidos.

Dicho esto, ha dejado claro que él asume que tiene la "máxima" responsabilidad como secretario general de la formación morada en Gijón por razón de su cargo. "En estos días reflexionaré", ha asegurado.

Ha lamentado, asimismo, que salten ahora problemas con intereses que no corresponden al conjunto de la organización, a lo que ha reivindicado hacer lo mejor para la ciudadanía, que es lograr un cambio de izquierdas en el municipio.

Respecto a cómo puede afectar todo esto a los resultados electorales, ha dicho confiar en que los ciudadanos sepan valorar lo hecho por XsP y Podemos en estos años. Ha animado, a este respecto, a "dejar de mirarse el ombligo" y que las fuerzas progresistas vuelvan a encabezar los votos en la ciudad.

Por otro lado, y en respuesta a la candidata del PSOE a la Alcaldía de Gijón, Ana González, ha mostrado su sorpresa sobre que opine sobre la marcha de David Alonso una persona que no conoce bien la ciudad, según ella.

Del Fueyo ha remarcado, por contra a lo manifestado por Alonso, que Podemos sigue siendo un instrumento "válido, muy válido". Como ejemplos, ha citado varios a nivel nacional, regional y local, como pueda ser el incremento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros, la reducción de tasas en los centros públicos de 0 a 3 años, la Renta Social Municipal o el consenso logrado en torno al Plan General de Ordenación (PGO).

Por todo ello, ha insistido en que Podemos es un instrumento "útil" que ha logrado que el PSOE transforme sus políticas y que Foro, en Gijón, acepte las propuestas de Xixón sí Puede (XsP).