Fundación Caja Rural Asturias financia un dispositivo robótico de Loutkar Robotics para ayudar a caminar

La directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando, junto al cofundador de Loutkar Robotics, Francisco Javier Perez-Alonso, Jonathan Trujillo, uno de los probadores de los prototipo, en el Pabellón de la entidad en la Fidma (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando, ha firmado este miércoles un convenio con Loutkar Robotics para financiar el Programa Camina, un dispositivo robótico que facilita el andar a personas con dificultades para ello.

Pando, en declaraciones a los medios de comunicación en el pabellón de Caja Rural de Asturias en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', ha señalado que, con esta firma, apoyan a una empresa de base tecnológica asturiana, "que nos demuestra que la tecnología puede ayudar a la vida de las personas", ha resaltado.

A este respecto, ha incidido en que en la Fundación tienen un eje estratégico, que es apoyar a emprendedores que generen un impacto social con su proyecto.

"Nos parece que este es un caso magnífico para que sea uno de nuestros primeros proyectos de impacto", ha remarcado, a lo que ha apuntado que el primero fue un proyecto que tenía un impacto medioambiental, Agrolinera.

Sobre este segundo proyecto que financian, ha señalado que se trata de una rehabilitación robótica que, no solo es muy novedosa, además es algo que es sencillo y que tiene ese sello asturiano. "Es un claro ejemplo de innovación social", ha resaltado Pando.

En concreto, van a financiar seis de estas órtesis, de estos robots de rehabilitación, para que en seis centros clínicos o asociaciones de pacientes puedan estar trabajando con ello durante seis meses y que, de alguna manera, eso pueda servir para validar el modelo, para recopilar datos, para formarse también esas asociaciones y esos centros en su soporte y así poder favorecer que llegue al mercado más rápidamente.

La cuantía es de 40.000 euros inicialmente aunque, según ella, la idea es que si consiguen ir avanzando en esa evolución, poder entrar en el capital social de la empresa, con función también a las necesidades que en ese momento se determinen.

Por parte de la empresa, su cofundador, Francisco Javier Perez-Alonso, que ha venido acompañado de Jonathan Trujillo, una de las personas que está probando el dispositivo, ha agradecido el apoyo de la Fundación Caja Rural de Asturias para impulsar este proyecto.

Sobre ello, ha explicado que este dispositivo lo que hace es que ayuda a levantar el pie para evitar que tropiece. Es de utilidad, sobre todo, para personas como las que se pueden ver por la calle que van caminando y que van arrastrando un pie.

Este aparato les ayuda a levantar el pie y que puedan volver a caminar de una forma más biomecánica y evitar también tropezones. El proyecto nació en 2017, a raíz de un compañero de uno de sus socios que tuvo un problema, lo que les hizo desarrollar los primeros prototipos.

No obstante, ha aclarado que la empresa como tal nació en enero de 2023 y, desde ese momento, estuvieron desarrollando, sobre todo, la patente, que es tanto española, europea y americana también, de un dispositivo que es para movilizar lo que sería la pierna, el miembro entero.

Según Pérez-Alonso la ventaja que tiene es que son tres dispositivos. Este sería el primero de ellos, que es para la movilización de tobillo, pero hay otros dos que están en desarrollo al mismo tiempo, que es para la rodilla y para la cadera. De esa forma, según él, se podría movilizar la pierna.

Por un lado, están en una fase de validación clínica, trabajando con el Hospital Central de Asturias (HUCA) para hacer la validación clínica, de cara a obtener la clasificación de dispositivo médico, pero al mismo tiempo están haciendo una validación de lo que es el modelo de negocio, para ver la acogida del dispositivo en el mercado.

En este sentido, están poniendo 80 unidades del dispositivo electrónico a la venta, para así también aprender cómo hacer el soporte. El precio ahora, de manera especial, es de 2.100 euros. Según Pérez-Alonso, cualquier persona que esté ahora mismo con dificultad para levantar la puntera del pie, podría utilizarlo y podría ayudarle a caminar.

El dispositivo funciona con baterías y está validada una autonomía de más de seis horas en uso continuado, caminando sin parar. Ha matizado que la experiencia que tienen es que son unas baterías que se llevan en el bolsillo, a modo de pilas, y de las seis personas que están probándolo, lo están utilizando en su día a día sin que tengan que cambiarlas en el día.

"Hasta el momento nunca han tenido que cambiar las baterías y están caminando entre tres, cuatro o cinco horas de paseo. Es más, ha apuntado que una de ellas que antes tardaba una hora en hacer un kilómetro y con este dispositivo ha reducido el tiempo a media hora.

"Él dice que no es tanto el tiempo, sino que el poner el dispositivo le da ganas de salir a caminar", ha resaltado el cofundador de la compañía.

De igual manera ha opinado Trujillo, de 44 años y que padece esclerosis múltiple y síndrome del pie caído, quien ha explicado que a él le costaba levantar el pie derecho y tenía muchos tropiezos y caídas.

Ha destacado que con este dispositivo, puedes caminar levantando la cabeza, sin estar pendiente de tropezones. "Levantas la cabeza y miras al horizonte, que eso ya hacía muchos años que no lo hacía, porque claro, ibas mirando por el suelo para no tropezarte", ha señalado.

Trujillo ha confesado que antes no tenía ganas de salir tanto a caminar por este motivo, porque al final se cansaba "muchísimo" y tenía riesgo de caída muy fácilmente, pero ahora con el dispositivo, "te despreocupas de todo", ha asegurado.

"Sabes que no vas a caer, porque el dispositivo el pie te lo mantiene arriba y no vas a caer", ha resaltado. "Yo ahora tranquilamente hago tres kilómetros todos los días sin problema", ha remarcado, antes de confirmar que no ha tenido nunca problemas con la batería del dispositivo.

Ha contado, asimismo, que desde que fue diagnosticado estuvo estancado y este último año, sin embargo, desde que conoció a esta empresa, "me cambió la vida por completo", ha celebrado.

Ha indicado que es un dispositivo "muy sencillo" de poner, aunque los primeros días hay que adaptarse a él. "Y cada día es más fácil porque cada vez que voy a verlos han inventado algo nuevo para que sea más fácil", ha destacado.