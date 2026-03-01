La Fundación Deportiva Municipal organiza un curso sobre protección al menor en el ámbito deportivo

Archivo - Ayuntamiento de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Deportiva Municipal de Avilés ha organizado un curso sobre protección al menor en el ámbito deportivo, que se desarrollará en tres diferentes sesiones, de tres horas de duración cada una, los días 2, 9 y 16 de marzo.

Tendrá lugar en el Salón de Actos del Complejo Deportivo Avilés, con la participación de representantes de una treintena de clubes de la ciudad. La primera de las sesiones contará con la asistencia del concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero.

Según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Avilés, este curso surge de la necesidad de orientar a todas aquellas personas vinculadas al ámbito deportivo hacia una buena actuación y protección de todos los agentes implicados en la práctica deportiva, especialmente de los menores, así como de la necesidad de visualización y concienciación de problemáticas como el acoso y el abuso, que continúan siendo desconocidas para parte de los profesionales que trabajan con la infancia y adolescencia.

De hecho, se pretende proporcionar la formación adecuada en materia de protección a la infancia para que las personas representantes de las entidades deportivas puedan conocer también la responsabilidad en materia penal, civil y administrativa.

Además, el curso pretende ser un foro para reflexionar sobre algunas conductas dañinas que pueden estar normalizadas. Partiendo de la prevención como principio fundamental, se recorrerán todas las etapas por las que se debe pasar evitar estos comportamientos y para saber cómo actuar si, desafortunadamente, llegan a producirse. En este sentido, una de las herramientas que se darán a conocer entre las personas asistentes será el servicio municipal de psicoasesoría para jóvenes, puesto en marcha por el área de Juventud.