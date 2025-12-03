La Fundación EDP entrega 2.500 kits de eficiencia energética a familias en situación de vulnerabilidad

Preparación de kits de ahorro energético - FUNDACIÓN EDP

OVIEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación EDP, con motivo de la campaña de Navidad, está llevando a cabo una acción por la que entregará kits de ahorro energético a familias en situación de vulnerabilidad. El objetivo de esta iniciativa es colaborar en la reducción del consumo de electricidad, agua y calefacción, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética en los hogares.

Cada kit incluye un programador eléctrico (para controlar el encendido de aparatos), regleta con interruptor (para evitar el consumo en modo espera), un burlete (para reducir pérdidas de calor), lámparas LED (hasta 5 veces menos consumo) y perlizadores de agua (para reducir el consumo a la mitad).

En total, la Fundación EDP entregará casi 2.500 kits en diferentes entidades sociales: Banco de Alimentos de Oviedo y Santander, Cocinas Económicas de Oviedo, Gijón y Santander, y Fundación Alzheimer Asturias.

Gracias a la colaboración de Voluntariado de EDP, este miércoles un grupo de voluntarios ha asistido a la Cocina Económica para ayudar en la preparación de los kits de eficiencia energética que luego se entregarán a las familias, 200 de ellas, de la Cocina Económica de Oviedo.

Los voluntarios contaron además con la visita de Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica de Oviedo y de Manuel Menéndez, presidente de la Fundación EDP, quien fue el encargado de hacer la entrega, en nombre de la Fundación EDP, de un cheque de 6.000 euros destinado a que 50 familias de la Cocina Económica dispongan de 120 euros para realizar la compra de productos de primera necesidad.

Manuel Menéndez presidente de la Fundación EDP, declaró que "la energía es esencial en nuestro día a día, y por eso trabajamos para que su uso sea más eficiente y accesible. Con esta acción, queremos aportar soluciones prácticas a familias que atraviesan momentos difíciles."