Fundación EDP reúne a un centenar de alumnos asturianos y portugueses para impulsar proyectos de sostenibilidad

Estudiantes del IES Cangas del Narcea presentando su propuesta en Lisboa. - FUNDACIÓN EDP

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación EDP ha celebrado esta semana en el MAAT Central de Lisboa el primer encuentro ibérico de su programa Escuela de la Energía' una iniciativa que ha reunido a cerca de un centenar de estudiantes de Secundaria de Asturias y Portugal.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, el objetivo de la cita ha sido fomentar el intercambio de ideas y presentar proyectos desarrollados por los alumnos con impacto directo en sus comunidades locales.

El encuentro ha servido como espacio de aprendizaje y liderazgo, donde los jóvenes han participado en talleres de comunicación y 'networking'. Entre las iniciativas presentadas destacan soluciones orientadas a la transición energética justa, la inclusión social y la fijación de población en entornos rurales mediante el aprovechamiento del patrimonio natural.

En la representación asturiana ha destacado el grupo de estudiantes del IES Cangas del Narcea, quienes han presentado su proyecto Recuperando Oficios. Esta iniciativa propone el diseño de una ruta turística destinada a rehabilitar profesiones tradicionales de la zona, tales como la fabricación de madreñas, la cerámica o la apicultura, con el fin de generar nuevas oportunidades económicas y de futuro en el territorio.

Por su parte, los proyectos portugueses han abordado cuestiones como la alfabetización energética para población vulnerable en Oporto (Energia do Cidadão), la creación de escuelas más inclusivas en Figueira da Foz o la dinamización de profesiones del futuro en las regiones de Constância y Vila Nova da Barquinha.

"Hoy vivimos un momento especial con jóvenes de Portugal y Asturias. Este día demuestra que los jóvenes son agentes de cambio y, con estas iniciativas, queremos recordarles que pueden marcar la diferencia. Nuestro objetivo es fomentar el desarrollo de jóvenes cada vez más implicados en la construcción de una sociedad más sostenible e inclusiva", señala la directora de la Fundación EDP, Vanda Martins.