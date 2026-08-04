Fundación Franz Weber ve "aberrante" que la organizadora de las corridas de toros de Gijón plantee ofertas a menores

Archivo - Plaza de Toros de Gijón, El Bibio. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha calificado este martes de "aberrante" la promoción de la empresa organizadora de las corridas de toros de Gijón de plantear ofertas dirigidas a personas menores de edad, también de franjas muy tempranas, para "presenciar violencia real sobre animales en horarios intempestivos".

Consideran que se está ofreciendo descuentos incluso para un público "preescolar", en un ambiente de "normalización de la crueldad que se ejerce sobre animales y con un contexto de banalización de la misma por parte de sus progenitores y círculos familiares".

A juicio de la Fundación, la convocatoria es contraria a las objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. "A ello se suma el consumo continuado en público de tabaco, una excepcionalidad muy particular, y bebidas alcohólicas cuando existe debates políticos y sociales alrededor de estas cuestiones", han añadido.

FFW lamenta que este Gobierno local ignore "de forma deliberada" el "consenso internacional y científico alrededor de la exposición a la violencia y no haga absolutamente nada para desincentivar que niños de muy corta edad entren a estos actos de carácter taurino, incluso con actividades paralelas que adoctrinan en la futura violencia".

"Además del evidente riesgo de que el niño sufra angustia e incluso efectos traumáticos originados por la exposición de escenas de agresiones violentas hacia humanos y animales, la exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión", han concluido.